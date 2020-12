Πολιτική

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τον κορονοϊό και το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού

Στο επίκεντρο τα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας. Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη για τα μέτρα και την ετοιμότητα των Αρχών. Το σχέδιο για τον εμβολιασμό.

Διπλή σύσκεψη για την επιδημιολογική κατάσταση και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στο πρώτο μέρος της σύσκεψης έγινε επισκόπηση των επιδημιολογικών δεδομένων, επισημάνθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία χαλάρωση και επαναβεβαιώθηκε η ετοιμότητα της Πολιτείας για την πιστή εφαρμογή των μέτρων τις ημέρες των εορτών.

Όπως προσθέτουν οι κυβερνητικές πηγές, από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε την ετοιμότητα των Αρχών και έδωσε έμφαση στους εκτεταμένους ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί και θα διεξάγονται ειδικά για την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στο δεύτερο μέρος της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε πως όλα βαίνουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και εξετάστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ταχεία υλοποίηση της πρώτης φάσης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού με την άφιξη των πρώτων εμβολίων στην Ελλάδα. Τονίστηκαν τα μεγάλα ποσοστά θετικής απόκρισης των υγειονομικών στη διαδικασία του εμβολιασμού, γεγονός που στέλνει, με το θετικό παράδειγμά τους, ένα μήνυμα για την πορεία της όλης προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία της ενημέρωσης των πολιτών μέσω της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού και το πώς φτάσαμε, μέσα από μία παγκόσμια αλυσίδα συνεργασίας ειδικών και επιστημόνων, στον δρόμο για τη δημιουργία ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου ώστε να χτίσουμε σταδιακά τείχος ανοσίας.

Στις πρωινές συσκέψεις συμμετείχαν με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης, ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Σωτήρης Τσιόδρας, ο προϊστάμενος Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Αυτοψία Χαρδαλιά στο Κέντρο διανομής εμβολίων για τον κορονοϊό στην Καρδίτσα

Τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Συλλόγου Φαρμακοποιών Καρδίτσας (ΣΥ.ΦΑ.Κ.) επισκέφθηκε το πρωί σήμερα (Πέμπτη 24/12/2020), ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς προκειμένου να επιθεωρήσει τους χώρους όπου θα φυλάσσονται τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, η Καρδίτσα θα αποτελέσει κέντρο διανομής για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, καθώς εκτιμήθηκαν τόσο οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, όσο και η εμπειρία των στελεχών του ΣΥ.ΦΑ.Κ. σε θέματα logistics. Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση με την γρήγορη παραλαβή, ασφαλή φύλαξη και σωστή διανομή των εμβολίων, "το μεγαλύτερο στοίχημα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ιστορία της Πατρίδας μας" και εξέφρασε τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν.