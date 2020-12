Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: βρέθηκε χρηματοδότηση για παραγωγή του ελληνικού φαρμάκου

Μεταξύ των χορηγών για την μελέτη είναι η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”.

Χρηματοδότηση βρήκαν δύο μελέτες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και για τη δημιουργία ενός κυτταρικού προϊόντος με Τ λεμφοκύτταρα, από την ομάδα της αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Γ Παπανικολάου με επικεφαλής τον Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , κ. Αναγνωστόπουλος μετά από τα άκρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα που έχει το κυτταρικό προϊόν με Τ λεμφοκύτταρα,το οποίο ανέπτυξε η ομάδα του και το χορηγεί σε μεταμοσχευμένους ασθενείς όταν παρουσιάζουν κάποια βαριά λοίμωξη, επιυμεί να να προχωρήσει στην χορήγησή τους σε ασθενείς με βαριά λοίμωξη από τον κορονοϊό.

Το «ζωντανό φάρμακο» των Τ λεμφοκυττάρων «βασίζεται σε σχετική τεχνογνωσία και παρόμοια εμπειρία για την αντιμετώπιση ιικών λοιμώξεων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με επιτυχία 90%. όπως αναφέρεται.

«Επιθυμούμε, στην εξαιρετικά δύσκολη εποχή της πανδημίας από τον SARS-CoV-2 στην παρούσα φάση για τους συμπολίτες και τη χώρα μας, να συμμετέχουμε με όλες τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, στην ανεύρεση αποτελεσματικής θεραπείας κατά του κορωνοϊού 2. Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη δημιουργία τράπεζας CoV-2-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων από 20 αναρρώσαντες δότες και τη χορήγησή τους ως Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία σε 70-90 χαρακτηρισμένους ως υψηλού κινδύνου COVID-19 ασθενείς. Προσδοκούμε στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου θεραπευτικής προσέγγισης στη μάχη κατά του ιού της πανδημίας, όπου τα «φάρμακα» είναι ζωντανά κύτταρα, τα οποία έχουν «εκπαιδευτεί» στο εργαστήριο ώστε να αναγνωρίζουν τον SARS-CoV-2. Μετά τη χορήγησή τους, ως «ζωντανά φάρμακα» πλέον, μπορούν να πολλαπλασιαστούν εντός του σώματος μόλις αναγνωρίσουν τον ιό και ως ένας ισχυρός στρατός να εξαλείψουν με φυσικό τρόπο τα μολυσμένα από SARS-CoV-2 κύτταρα του ασθενούς», εξηγεί ο επικεφαλής της μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Τμήματος Αιματολογίας του Νοσοκομείου Γιώργος Παπανικολάου, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 230.000 ευρώ για την προτυποποίηση της διαδικασίας υπό GMP συνθήκες, τη δημιουργία τράπεζας αντι-SARS-CoV-2-ειδικών κυτταρικών προϊόντων (από τουλάχιστον 20 δότες) και τη χορήγηση σε τουλάχιστον 70 (έως 90) ασθενείς. Το κόστος θα καλύψει την αγορά των GMP-grade πεπτιδίων του SARS-COV-2, κυτοκινών, θρεπτικών υλικών, αντισωμάτων κυτταρομετρίας ροής, βιοαντιδραστήρων, αναλωσίμων, λοιπών αντιδραστηρίων και τα κόστη του ελέγχου HLA ιστοσυμβατότητας, ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του monitoring της μελέτης.

Λόγω της επείγουσας κατάστασης και επειδή ο χρόνος για την παραγωγή του φαρμάκου είναι πολύ σημαντικός , ο κ. Αναγνωστόπουλος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνθηκε στο κοινό ζητώντας τη συνεισφορά τους για τη δημιουργία του πρωτοποριακού κυτταρικού προϊόντος.

Μέσα σε λίγα 24ωρα και με την κινητοποίηση που δημιουργήθηκε, η χρηματοδότηση για τη δημιουργία του ελληνικού αντιικού φαρμάκου βρέθηκε. Η Επιτροπή 2021 και η Πρόεδρός της κ Γιάννα Αγγελοπούλου αποφάσισαν τη χρηματοδότηση της μελέτης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Νοσοκομείο.

Επίσης, όπως γράφει η Ναυτεμπορική, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση της δεύτερης μελέτης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος θα στηρίξει οικονομικά την μελέτη της ερευνητικής ομάδας που διερευνάτον ρόλο του συμπληρώματος και των γονιδίων του στη βαρύτητα της COVID 19 . Η συγκεκριμένη εργασία βραβεύθηκε ως μια από τις καλύτερες εργασίες του συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Επιπλέον, ένα μέρος της έρευνας θα καλυφθεί από το ίδιο το νοσοκομείο Γ Παπανικολάου.

«Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές θα ολοκληρωθεί σύντομα η συνεισφορά της κλινικής μας στην αντιμετώπιση της COVID-19. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσα χρήματα μπήκαν ήδη στον ειδικό λογαριασμό του νοσοκομείου για τη μελέτη με τα Τ-λεμφοκύτταρα, θα χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών που θα επωφεληθούν από αυτά. Είμαστε όλοι στην Αιματολογική Κλινική ευγνώμονες προς την Επιτροπή 2021, τον Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα και όλους εσάς που αγκαλιάσατε το αίτημά μας, κινητοποιήσατε ανθρώπους και καταθέσατε τη δική σας αγάπη για τον άνθρωπο. Είστε όλοι Άνθρωποι!» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Αναγνωστόπουλου