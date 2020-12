Πολιτική

Χριστούγεννα: Μήνυμα της Σακελλαροπούλου στους απόδημους Έλληνες

Στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα μας καθ' όλη τη χρονιά που πέρασε αναφέρεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Το 2021 ανατέλλει αναπτερώνοντας τις ελπίδες μας για την αποδρομή της πανδημίας και τη σταδιακή επάνοδο στον ομαλό κοινωνικό βίο», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες του εξωτερικού, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρεται στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα μας καθ' όλη τη χρονιά που πέρασε, σε εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σημειώνει ότι το 2021, για τους απανταχού Έλληνες, είναι φορτισμένο με έναν επιπλέον ισχυρό ιστορικό συμβολισμό, καθώς η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Παλιγγενεσία μάς δίνει την ευκαιρία για εθνική ενδοσκόπηση και δημιουργικό αναστοχασμό. «Μας καλεί να αναλογιστούμε τι πετύχαμε ως έθνος αυτά τα διακόσια χρόνια, να καλλιεργήσουμε τη συλλογική μας αυτογνωσία, να ανασυνταχθούμε εσωτερικά για να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις με γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες που μας κληροδότησε ο αγώνας των προγόνων μας για την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό», προσθέτει.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η κ. Σακελλαροπούλου καλεί συνοδοιπόρους και ενεργούς συμπαραστάτες, όλους τους Έλληνες της ομογένειας, επισημαίνοντας ότι ο δεσμός τους με την Ελλάδα, κράμα ιστορικού βιώματος, μνήμης και αισθήματος, εκφράστηκε και εκφράζεται έμπρακτα και πολυεπίπεδα, και διαβεβαιώνοντάς τους ότι η πατρίδα αναγνωρίζει πάντοτε την προσφορά τους.

«Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες,

με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό απευθύνομαι σήμερα σε όλους εσάς τους απόδημους συμπατριώτες μας, σε κάθε γωνιά της γης. Σε όλους εσάς που, μολονότι εγκατασταθήκατε σε χώρες και περιοχές εκτός των εθνικών μας συνόρων, εξακολουθείτε να διατηρείτε, ατομικά και συλλογικά, στέρεους πολιτιστικούς και συναισθηματικούς δεσμούς με την πατρίδα. Όλους εσάς που ξεκινήσατε το ταξίδι σας προς τον κόσμο έχοντας στις αποσκευές σας τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και τις αναδείξατε στις χώρες όπου επιλέξατε να ζήσετε. Εσάς, που σε μία διαδικασία συνεχούς και δυναμικής εξέλιξης, αντιμετωπίσατε την αποδημία σας σαν πρόκληση. Εργαστήκατε σκληρά, πετύχατε να επουλώσετε το τραύμα του εκπατρισμού με την υπόσχεση του μέλλοντος, κατορθώσατε να γεφυρώσετε τις αντιθέσεις και συμβάλατε στην πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών στις οποίες ενταχθήκατε, με την Ελλάδα πάντα στην καρδιά σας.

Η χρονιά που απέρχεται ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλον τον κόσμο και φυσικά για την πατρίδα μας. Η πανδημία του κορονοϊού τραυμάτισε βαθιά τις κοινωνίες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή μ' έναν οικτρό, μοναχικό θάνατο. Αναρίθμητες οικογένειες ήρθαν αντιμέτωπες με το πένθος, με την οικονομική ανασφάλεια, με τον ψυχικό κλονισμό. Ξέρω ότι πολλοί από σας ένιωσαν, τον χρόνο που πέρασε, απογοήτευση και θυμό, καθώς δεν στάθηκε δυνατό να επισκεφθούν την Ελλάδα, να δουν τους οικείους τους, ίσως και να τους αποχαιρετήσουν. Ξέρω ότι αρκετοί από σας έζησαν από πρώτο χέρι τη δοκιμασία της ασθένειας και κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Συγκινούμαι βαθιά κάθε φορά που διαβάζω ένα ελληνικό όνομα στους καταλόγους των θυμάτων του covid, τους οποίους δημοσιεύουν ξένες εφημερίδες. Αλλά παράλληλα αισθάνομαι μεγάλη περηφάνια, βλέποντας τόσους ομογενείς να συμμετέχουν ενεργά στην επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χαίρομαι την εφευρετικότητα και τον δυναμισμό τους, την αυταπάρνηση, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τους διακατέχει. Στον αγώνα για την κατίσχυση του ανθρώπου έναντι του φονικού ιού, είναι οι ήρωες της πρώτης γραμμής.

Η πανδημία, ωστόσο, δεν ήταν η μόνη αντιξοότητα που αντιμετώπισε η πατρίδα μας το 2020. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την υπονόμευση, από πλευράς της γείτονος χώρας, της ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής μας. Ζήσαμε μία περίοδο μεγάλης έντασης σε σχέση με το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο συχνά χρησιμοποιήθηκε απροκάλυπτα ως μοχλός διπλωματικής πίεσης για την επίτευξη άλλων σκοπών. Και, ασφαλώς, βιώνουμε τα αναπόφευκτα προβλήματα που προκαλεί στην οικονομία μας η πρωτοφανής σε έκταση και διάρκεια πανδημία.

Αλλά δεν πτοούμαστε, δεν ορρωδούμε. Ανυποχώρητοι στα εθνικά μας θέματα, επιζητούμε έναν αμοιβαία ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, γιατί μόνον έτσι θα προάγουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα σύνορά μας από κάθε επιβουλή. Ταλαιπωρημένοι από μία μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης, ανασυντασσόμαστε για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της ανάταξης και της ανάπτυξης της οικονομίας μας, ενισχύοντας τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κτίζοντας πάνω στις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι οι Έλληνες το προηγούμενο διάστημα.

Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες,

το 2021 ανατέλλει αναπτερώνοντας τις ελπίδες μας για την αποδρομή της πανδημίας και τη σταδιακή επάνοδο στον ομαλό κοινωνικό βίο. Ταυτόχρονα, για μας, τους απανταχού Έλληνες, είναι φορτισμένο με έναν επιπλέον ισχυρό ιστορικό συμβολισμό. Είναι μία βαθιά τομή στην ιστορία μας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής συγκρότησης της Ελλάδας ως ανεξάρτητου εθνικού κράτους και συνδέοντας το αίτημα της ελευθερίας με τις προοδευτικές ιδέες του Διαφωτισμού δημιούργησε τις ηθικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την κατάργηση της έννοιας κάθε ζυγού σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας στον 19ο αιώνα το μεγάλο ιστορικό του νόημα. Σήμερα, η επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Παλιγγενεσία μάς δίνει την ευκαιρία για εθνική ενδοσκόπηση και δημιουργικό αναστοχασμό. Μας καλεί να αναλογιστούμε τι πετύχαμε ως έθνος αυτά τα διακόσια χρόνια, να καλλιεργήσουμε την συλλογική μας αυτογνωσία, να ανασυνταχθούμε εσωτερικά για να απαντήσουμε στις σύγχρονες προκλήσεις με γνώμονα τις ακατάλυτες αξίες που μας κληροδότησε ο αγώνας των προγόνων μας για την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό.

Σ' αυτήν την προσπάθεια, το γνωρίζω καλά, συνοδοιπόροι και ενεργοί συμπαραστάτες θα είστε όλοι εσείς, που με την εργατικότητά σας, τον δυναμισμό σας, τη δημιουργικότητά σας και την ευελιξία σας στην ενσωμάτωση στις χώρες όπου ζείτε, κατορθώσατε, όχι μόνον να ενταχθείτε ομαλά στον κοινωνικό ιστό, αλλά και να ξεχωρίσετε, ο καθένας στον τομέα του, πρωτοπορώντας και καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις ευθύνης στον τόπο όπου οικοδομήσατε τη νέα σας ζωή. Και ταυτόχρονα κρατήσατε ζωντανή την παράδοση της ελληνικότητας ως έννοιας που ταυτίζεται με τους ανοιχτούς ορίζοντες, την ανάγκη για επικοινωνία, τον πολιτισμικό διάλογο, την εξωστρέφεια. Ο δεσμός σας με την Ελλάδα, κράμα ιστορικού βιώματος, μνήμης και αισθήματος, εκφράστηκε και εκφράζεται έμπρακτα και πολυεπίπεδα και σας διαβεβαιώ ότι η πατρίδα αναγνωρίζει πάντοτε την προσφορά σας.

Σας εύχομαι από καρδιάς, σε σας και στις οικογένειές σας, καλά Χριστούγεννα και μία νέα χρονιά αισιόδοξη, ανέφελη και δημιουργική».