“Αστυνομικός Σταυρός” μετά θάνατον σε συνοριοφύλακα (εικόνες)

Με το ίδιο μετάλλιο τιμήθηκε ο, ανθυπαστυνόμος σήμερα, που ήταν μαζί του σε υπηρεσία την μοιραία ημέρα

Όπως αναφέρεται σε ανκοινωση της Ελληνικής Αστυνομίας, "Τιμήθηκαν με τον «Αστυνομικό Σταυρό» ο Ανθυπαστυνόμος ΚΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος και μετά θάνατο ο τέως Συνοριακός Φύλακας ΣΟΜΠΟΝΗΣ Κωνσταντίνος, κατόπιν Προεδρικού Διατάγματος που εκδόθηκε για εξαίρετη δραστηριότητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, την 29η Νοεμβρίου 2005, υπηρετούντες στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, εκτελώντας εποχουμένη περιπολία, κατά τη διάρκεια καταδίωξης ένοπλου ληστή Τράπεζας, στη Λεωφόρο Παιανίας-Μαρκοπούλου, το υπηρεσιακό όχημα στο οποίο επέβαιναν εμβολίστηκε από το αυτοκίνητο του δράστη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ΣΟΜΠΟΝΗ Κωνσταντίνου και τον σοβαρό τραυματισμό του ΚΟΥΛΗ Κωνσταντίνου.

Τα Αστυνομικά Μετάλλια, με τα αντίστοιχα διπλώματα «Αστυνομικού Σταυρού», απένειμε στον Ανθυπαστυνόμο ΚΟΥΛΗ Κωνσταντίνο και στον πατέρα του αποβιώσαντος τέως Συνοριακού Φύλακα ΣΟΜΠΟΝΗ Κωνσταντίνου, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος ΓΙΑΝΝΙΝΑΣ Γεώργιος, σε ειδική λιτή τελετή, την 21-12-2020, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.

Παρέστησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, Ταξίαρχος Δημήτριος ΔΑΒΑΛΟΣ, ο Διοικητής του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής Υπαστυνόμος Α΄ Θεοφάνης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΣ και μέλη της οικογένειας των τιμώμενων αστυνομικών".