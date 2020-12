Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Καμία αύξηση στις τιμές των φαρμάκων και μειώσεις για δεύτερη χρονιά

Η δήλωση του υπουργού Υγείας σχετικά με την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων.

Καμία αύξηση στις τιμές των φαρμάκων και μειώσεις έως 7%, τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σχετικά με την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων.

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τηρούμε τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη "το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη τιμή". Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ακολούθησε τον ίδιο τρόπο ανατιμολόγησης, που προβλέπει καμία αύξηση στις τιμές των φαρμάκων και μειώσεις έως 7%».

Πρόσθεσε ότι από τα φαρμακευτικά σκευάσματα που συμπεριλαμβάνονται στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, σε 5.375 διατηρείται σταθερή η τιμή τους χωρίς καμία αύξηση, ενώ σε 2.603 μειώνεται η τιμή τους έως 7%.

«Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε εξοικονόμηση πόρων για το κράτος και σημαντική μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα, τα οποία έχουν ανάγκη», υπογράμμισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η συνολική εξοικονόμηση για κράτος και ασθενείς φτάνει τα 111.000.000 ευρώ.

«Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνεχίζουμε με αρχή "πρώτα ο ασθενής", με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου, για αυτούς που δε μπορούν, για αυτούς που δεν έχουν», κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.