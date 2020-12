Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: “Λαβράκια” έβγαλαν έρευνες σε κελιά (εικόνες)

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν "ντου" σε κελιά και σε άλλους χώρους το βράδυ.

Στοχευόμενες έρευνες πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες χθες, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 από σωφρονιστικούς υπάλληλους σε 10 κελιά και κοινοχρήστους χώρους της Β Πτέρυγας τους Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιο σουβλί,

αυτοσχέδιο μεταλλικό σπαθί (70εκατοστών),

κινητό τηλέφωνο, κάρτα SIM και φορτιστής,

4 ζάρια και 100 μάρκες,

110 λίτρα αυτοσχέδιο αλκοολούχο παρασκεύασμα (τσίπουρο),

10 κατεστραμμένες τηλεοράσεις και 6 τηλεκοντρόλ,

2 κομμάτια ξύλο και 1 σίδερο,καθώς και τετράγωνη ξύλινη ασπίδα.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.