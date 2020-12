Πολιτική

Γεννηματά: Τα κάλαντα και το μήνυμα για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Τα παιδιά της "Κιβωτού του Κόσμου" έψαλαν διαδικτυακά τα κάλαντα στην Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, άκουσε σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων διαδικτυακά, τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, από τα παιδιά της "Κιβωτού του Κόσμου" και αντάλλαξε ευχές μαζί τους και με τον πατέρα Αντώνιο.

«Φέτος τα Χριστούγεννα το μήνυμα της Αγάπης είναι παντού! Αγάπη είναι να νιώθεις ακόμα πιο κοντά με τους δικούς σου ανθρώπους, ενώ μένεις μακριά για να τους προστατέψεις. Αγάπη είναι η μάχη στην πρώτη γραμμή για όσους νοσούν. Αγάπη είναι να εμβολιαστούμε όλοι, το καλύτερο δώρο. Χρόνια πολλά!», αναφέρει στο μήνυμα της για τα Χριστούγεννα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.