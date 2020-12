Κοινωνία

Ιερώνυμος: συγκίνηση και ευχές στο προσωπικό δύο νοσοκομείων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την προσφορά ιατρών και νοσηλευτών ο Αρχιεπίσκοπος, με αναφορές στην περίοδο της νοσηλείας του με κορονοϊό.

«Kουβαλάω μαζί μου μία εμπειρία, την εμπειρία της επιδημίας, αλλά μέσα μου ζωηρά μένει η εικόνα των αγαθών αυτών ανθρώπων, οι οποίοι με περιποιήθηκαν και ιδιαίτερα σταματώ στο νοσηλευτικό προσωπικό που η θυσία τους και η προσπάθειά τους με συγκίνησαν περισσότερο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όσα προσφέρατε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Με αυτό το γεμάτο συναίσθημα και σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε σε όλο το προσωπικό των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία».

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό του προς το Διοικητικό, Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων όλης της χώρας τους και τους ευχήθηκε ενόψει Χριστουγέννων.

Μέσω διαδικτύου συνομίλησε με τους Διοικητές και εκπροσώπους του προσωπικού των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία» στους οποίους υπογράμμισε «Διδάσκετε την αγαθοεργία περισσότερο από όλους μας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, στο Διοικητικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όσους κουράζονται αγωνιούν, προσφέρουν σε εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.

Ευχήθηκε, ακόμη, «ο Θεός να σας ενισχύει στο έργο σας, εσάς και τις οικογένειές σας. Να σας βοηθάει στην καλλιέργεια και την πρόοδο της επιστήμης και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη και η Εκκλησία καλούνται σήμερα σε μία συνεργασία για τον άνθρωπο» και συμπλήρωσε ότι « η ανθρώπινη ζωή είναι η μεγαλύτερη αξία σε αυτόν τον κόσμο».

Από την πλευρά τους οι Διοικητές των Νοσοκομείων, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ευχαρίστησαν τον Αρχιεπίσκοπο και ανταπέδωσαν τις ευχές για υγεία και μακροημέρευση. Υποσχέθηκαν, εξάλλου, ότι πάντοτε θα είναι πλάι στην Εκκλησία, όπως, άλλωστε, και η Εκκλησία είναι δίπλα τους, ενώ εξέφρασαν την ελπίδα για την συνεισφορά της την περίοδο του εμβολιασμού.

Παρόντες ήταν, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης Ευγένιος Παντζαρίδης και ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής», Κωνσταντίνος Δήμτσας. Η «Αποστολή», εξάλλου, βρίσκεται σε μία συχνή και στενή συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ενώ ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, προσέφερε εκατοντάδες δέματα με γλυκά στο προσωπικό των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Σωτηρία» δείχνοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας προς αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για τον συνάνθρωπό τους.