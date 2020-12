Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Διαδικτυακά κάλαντα και επίσκεψη στην κοινωνική κουζίνα “Άλλος Άνθρωπος” (εικόνες)

Η ΠτΔ συμμετείχε στη διαδικασία διανομής του συσσιτίου. Ποιοι της έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αντάλλαξε ευχές και άκουσε τα διαδικτυακά κάλαντα από μέλη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, από παιδιά στην Κιβωτό του Κόσμου, από εθελοντές εφήβους πρόσφυγες κι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και από παιδιά δημοτικών σχολείων και του εκκλησιαστικού γυμνασίου Ξάνθης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε επίσης την κοινωνική κουζίνα «Άλλος Άνθρωπος», συνομίλησε με τους εθελοντές και τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, συμμετείχε στη διαδικασία διανομής του συσσιτίου και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές και καλή χρονιά.