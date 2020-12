Κοινωνία

Χτύπησε αστυνομικό με ΙΧ για να αποφύγει έλεγχο

Ακόμα μια επεισοδιακή καταδίωξη. Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του οδηγού, το σήμα των αστυνομικών να σταματήσει και ο τραυματισμός ενός εξ αυτών.

Επεισοδιακή ήταν ακόμη μία καταδίωξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένας οδηγός ΙΧ ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς δεν δίστασε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του αστυνομικό αρνούμενος να σταματήσει σε σχετικό σήμα για έλεγχο.

Ειδικότερα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ευόσμου μεσημβρινές ώρες χθες (23-12-2020), ένας 43χρονος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο επιβαίνοντας σε ΙΧΕ αυτοκίνητο, τραυμάτισε αστυνομικό της συγκεκριμένης Υπηρεσίας στο πόδι, ενώ αποπειράθηκε να τραυματίσει ακόμη έναν!

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πλην όμως αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ σημειώνεται ότι προηγουμένως πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσσε μεγάλη ταχύτητα θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς οχημάτων και πεζούς.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προληπτικά όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποχώρησε.

Επιπλέον, σε βάρος του συλληφθέντα βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν στον Κ.Ο.Κ. και στην εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορoνοϊού.

Πηγή: grtimes.gr