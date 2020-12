Πολιτική

Folli Follie: μηνύσεις, αιχμές και πολιτική κόντρα

Τι είπαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη. Τι αναφέρει σε δήλωση του ο ιδρυτής της εταιρείας. Ηχηρή απάντηση για τις αιχμές της Κουμουνδούρου για την Μαρέβα Μητσοτάκη.

Μηνύσεις για την υπόθεση της Folli Follie, τα δημοσιεύματα και τις αναφορές περί εμπλοκής στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν το πρωί στον Άρειο Πάγοι οι πρώην υπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης, Αλέξης Χαρίτσης και Σταύρος Αραχωβίτης,

Σε δηλώσεις του, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέφερε «καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για να λάμψει η αλήθεια, να αποδειχτεί ότι η προσπάθεια κατασυκοφάντησης των προσώπων μας είναι για να θίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Κατά την εκτίμησή μου -αλλά νομίζω και της πλειοψηφίας του κόσμου- αυτή η προσπάθεια γίνεται σε συνεργασία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με κρυφούς ή φανερούς κύκλους με στόχο να συκοφαντήσουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια. Αυτό θα αποδειχτεί και εδώ. Έχει ήδη φανεί πως θα πέσει στο κενό η προσπάθεια αυτών των σκοτεινών κύκλων».

Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε «Όπως είχα προαναγγείλει, κατέθεσα σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά κατά του προσώπου που φέρεται να εμπλέκει το πρόσωπό μου σε μια υπόθεση με την οποία ουδέποτε είχα την παραμικρή σχέση. Είναι πάγια αρχή μου να απαντώ σε πολιτικές κατηγορίες με πολιτικό τρόπο. Όταν όμως θίγεται η τιμή και η υπόληψή μου είναι υποχρέωση και δικαίωμά μου, όπως και κάθε πολίτη, να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Με αυτήν την έννοια, κι από δω και πέρα, όποιος υιοθετεί τέτοιες χυδαίες συκοφαντίες θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Αραχωβίτης είπε «είμαστε εδώ, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να καταθέσουμε μήνυση. Η συκοφαντία και την εμπλοκή του ονόματός μου δε θα μείνει αναπάντητη σε καμία περίπτωση. Σε όλη αυτή την ιστορία -όπως από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει- δεν είχα καμία εμπλοκή εκ της θέσεως μου. Όλες οι συκοφαντίες θα απαντηθούν. Παρακαλώ και προκαλώ να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες, οι οποίες ήδη διερευνώνται από τη δικαιοσύνη».

Μήνυση και από τον Μπαλαούρα

Την ώρα που οι τρεις πρώην υπουργοί βρίσκονταν στον Άρειο Πάγο, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκης Μπαλαούρας, κατέθετε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σε δήλωση του, ο κ. Μπαλαούρας ανέφερε «Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνομαι στόχος επιθέσεων λάσπης και συκοφαντίας για να πληγεί τόσο η ακεραιότητα μου, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Όπως και την προηγούμενη φορά που δικαιώθηκα και οι συκοφάντες αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγγνώμη, έτσι και τώρα θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τον πολιτικό μου χώρο. Για αυτό το λόγο και υπέβαλα σήμερα μηνυτήρια αναφορά για τις ψευδείς, ανυπόστατες και συκοφαντικές αναφορές στο πρόσωπο μου. Η αλήθεια θα λάμψει στη Δικαιοσύνη και οι συκοφάντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου».

Δήλωση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου

Σε δήλωση του για τον ενδιάμεσο έλεγχο της PwC και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιδρυτής της Folli Follie, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, αναφέρει:

«Εκφράζω την ανησυχία μου για τις «δίκες» που διεξάγονται στους τηλεοπτικούς δέκτες και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ για την υπόθεση της Folli Follie και παραβιάζουν βάναυσα το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων. Όλες οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες προέρχονται από μία «ενδιάμεση», δηλαδή μη οριστική, έκθεση ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρείας, η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ενδείξεις και εκτιμήσεις, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι συντάκτες της.

Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος της δικογραφίας και διοχετεύθηκε στη δημοσιότητα προτού τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες να την κρίνουν γιατί έχουν πλήρη εικόνα τη υπόθεσης. Η άκριτη υιοθέτηση και αναπαραγωγή των εκτιμήσεων που περιέχονται στην έκθεση και κυρίως η παρουσίασή τους στην κοινή γνώμη ως αποδείξεων δημιουργεί μείζον ζήτημα προσβολής των δικαιωμάτων μας ως κατηγορουμένων.

Από τη μέχρι τώρα πορεία της ανακριτικής έρευνας προκύπτει και θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο ότι η οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει αποκομίσει οποιοδήποτε παράνομο περιουσιακό όφελος. Μοναδικό μέλημά μου υπήρξε πάντοτε να επεκτείνω τον όμιλο Folli Follie και να τον καταστήσω παγκοσμίως γνωστό. Για τον σκοπό αυτό διέθεσα όλα τα προσωπικά μου χρήματα για τη στήριξη της εταιρείας και για την ενίσχυση της ρευστότητάς της».

Πολυμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση, αναφέροντας σε ανακοίνωση της «Το κακόγουστο θέατρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μαλώνουν για τα «80.000 ευρώ του Μπαλαούρα», δεν βγάζουν όμως άχνα για τα εκατοντάδες εκατομμύρια θαλασσοδάνεια της εταιρείας, και για τα εκατομμύρια αναθέσεων σε φίλους και γνωστούς των κομμάτων εξουσίας. Η υπόθεση της Folli-Follie αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι Νέα Δημοκρατία - ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ «μαζί τα ψήφιζαν, μαζί τα έφαγαν»! Τώρα διυλίζουν τον κώνωπα (80 χιλιάρικα) αφού κατάπιαν την κάμηλο (1 δις θαλασσοδάνεια)!».

Αιχμηρή απάντηση στα “πυρά” ΣΥΡΙΖΑ για την Μαρέβα

Έντονη ήταν η κόντρα και την Τετάρτη, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να «βάλει στο κάδρο» την σύζυγο του Πρωθυπουργού.

Σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αναφερόταν «Σιγά - σιγά έρχονται στο φως αποκαλύψεις που φανερώνουν το στήσιμο που μεθόδευσε ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει την ατζέντα από τα αδιέξοδα στην πανδημία, την οικονομία αλλά και το πάρτι εκατομμυρίων που έχει στήσει με τις απευθείας αναθέσεις, με πρόσχημα την πανδημία και τα αδιαφανή και χωρίς σχέδιο προγράμματα δισεκατομμυρίων για εξοπλιστικά προγράμματα. Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε είχαν καμία επαφή με την οικογένεια Κουτσολιούτσου.



Όσοι με ψεύδη και συκοφαντικά υπονοούμενα επιχείρησαν να κακοποιήσουν την αλήθεια, σύντομα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Αντίθετα όμως, όπως αποκαλύπτεται σήμερα, η οικογένεια Μητσοτάκη είχε από χρόνια στενότατες σχέσεις με την οικογένεια Κουτσολιούτσου και μάλιστα όχι μόνο κοινωνικές, αφού επιχείρηση των υπόδικων Κουτσολιούτσων χρηματοδοτείται από το 2014 από την εταιρία Endeavor, συνιδρύτρια της οποίας ήταν η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη. Περιμένουμε λοιπόν να δώσει απαντήσεις, γιατί θέλει δεν θέλει, το στήσιμο που επιχειρεί είναι τόσο κραυγαλέο, που οι αποκαλύψεις αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να ξεδιαλύνουν το κουβάρι. Ρωτάμε λοιπόν: Ποια η σχέση της οικογένειάς του με του υπόδικους Κουτσολιούτσους; Με πόσα χρήματα και ποιες επιχειρήσεις των Κουτσολιούτσων χρηματοδότησε η εταιρεία Endeavor; Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις της Ν.Δ. και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά».

Η απάντηση της Endeavor

Σε ανακοίνωση της Endeavor Greece, ως απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Η Endeavor είναι ένας διεθνής φορέας, κι έχει στόχο να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα που μετασχηματίζει τις τοπικές κοινωνίες. Θεμελιώδης πεποίθηση της Endeavor είναι ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η καινοτομία και η συνολική ευημερία ευδοκιμούν όπου υπάρχει ισχυρή στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Η Endeavor Greece έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση και προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Ούτε η Endeavor Greece, ούτε η Μαρέβα Grabowski Μητσοτάκη, ως ιδρυτικό μέλος του διοικητικού της συμβουλίου της μέχρι το 2018, έχει καμία σχέση με την εταιρεία Folli-Follie.

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ο οποίος δεν είναι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος της Folli Follie, αλλά ένας ανιψιός του, επιλέχθηκε στο δίκτυο καθοδήγησης της Endeavor το διάστημα ενός χρόνου, 2014 - 2015, ένας νεαρός, 29 χρονών τότε, ιδρυτής μιας καινοτόμου και υποσχόμενης νεοφυούς εταιρίας με την επωνυμία, Farmers Republic. Η Farmers Republic, είχε τότε δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο βιολογικής αγοράς παραγωγών με στεγασμένα σημεία πώλησης και e-shop.

Ουδέποτε έχει λάβει ο ίδιος, είτε κάποια εταιρία του, είτε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας Κουτσολιούτσου, χρηματοδότηση από την Endeavor. Oύτε υπάρχει κάποιου είδους εταιρική σχέση με τη Folli-Follie. Η Endeavor Greece παρέχει σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Είναι απαράδεκτο να μας εμπλέκουν κάποιοι, χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς, σε πολιτικές αντιπαραθέσεις».

Προσθέτως, το “Παρατηρητήριο Fake News” της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμαινε ότι «Μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Folli Follie και την παραδοχή Μπαλαούρα που αποδέχτηκε ουσιαστικά την συναλλαγή με την εταιρία, «το μαγαζί» αντέδρασε πετώντας εμμονικά τη μπάλα στην εξέδρα και κατέληξε πετώντας τη μπάλα στη... Μαρέβα. Έτσι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έσπασε κάθε ρεκόρ φαιδρότητας εκδίδοντας ανακοίνωση που ανέφερε ότι η «επιχείρηση των υπόδικων Κουτσολιούτσων χρηματοδοτείται από το 2014 από την εταιρία Endeavor, συνιδρύτρια της οποίας ήταν η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη» και καλούσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει για «τη σχέση της οικογένειάς του με τους υπόδικους Κουτσολιούτσους» και για το «πόσα χρήματα και ποιες επιχειρήσεις των Κουτσολιούτσων χρηματοδότησε η εταιρεία Endeavor».... Η απάντηση ήρθε από την ίδια την Endeavor και είναι αποκαλυπτική του τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ ή αλλιώς του τι σημαίνει άθλια αντιπολίτευση των fake news».

Από πλευράς τους, πηγές του Κινήματος Αλλαγής τόνιζαν σχετικά με την κόντρα και τις αποκαλύψεις «Υπενθυμίζουμε σε όσους συστηματικά το παραβλέπουν, πως μόνο η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα έφερε στη Βουλή το σκάνδαλο folli follie. Σκιαμαχούν, δυστυχώς, αυτοί που κυβερνούσαν και είτε ολιγώρησαν είτε συγκάλυψαν το σκάνδαλο, καθώς και αυτοί, της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης που δοξάστηκαν κρυπτώμενοι», ενώ η Ελληνική Λύση σημείωνε ότι «Πίσω από το σκάνδαλο folli - follie υπάρχει ένας "κοινός παρονομαστής" που λέγεται "μαζί ψηφίσαμε"! Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ υπερψήφιζαν τροπολογίες υπέρ της εταιρείας. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της ψεύτικης κόντρας τους».