ΟΠΕΚΑ: Η ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων

Ανακοινώθηκε η οριστική ημερομηνία καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως είθισται, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα παιδιού (Α21, πρόκειται για την έκτη και τελευταία δόση του επιδόματος για το 2020)

Επίδομα γέννησης

Επίδομα στέγασης

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης στην προσπάθεια στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών μας, το συγκεκριμένο επίδομα για το μήνα Δεκέμβριο του 2020 θα δοθεί στους δικαιούχους εις διπλούν.

Προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα

Επίδομα ομογενών

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020

Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019

Συνεισφορά δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορονοϊού Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα Γέφυρα).