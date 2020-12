Κοινωνία

Συμμορία ξυλοκόπησε ανήλικο μαθητή για... 5 ευρώ

Άγρια επίθεση σε 13χρονο, μέρα μεσημέρι, στην Αγία Παρασκευή

Θύμα άγριας συμμορίας έπεσε προπαραμονή Χριστουγέννων ένας 13χρονος μαθητής στην Αγία Παρασκευή. Το παιδί, βρισκόταν λιγο μετά τις 4 στην οδό Κνωσσού με το ποδήλατο του, όταν μια παρέα τεσσάρων ατόμων που φορούσαν κουκούλες και μαύρες μάσκες για τον κορονοϊό τον κύκλωσαν και άρχισαν να του κάνουν χυδαίες ερωτήσεις.

Ο μαθητής, επιχείρησε να φύγει όμως οι δράστες όρμησαν πάνω του και του ζήτησαν να τους δώσει το κινητό του. Το παιδί αντιστάθηκε και τότε τον πέταξαν κάτω και άρχισαν να τον χτυπούν με μανία. Όμως δεν στάματησαν εκει. Οταν είδαν οτι εξακολουθεί να αντιστέκεται, τον πέταξαν σε ενα σταθμευμένο όχημα και συνέχισαν να τον ξυλοκοπουν.

Ο 13χρονος αναγκάστηκε να τους δώσει το τσαντάκι του που περιείχε μέσα το κινητο του τηλέφωνο, 5 ευρω και ένα δολάριο.

Το παιδί ανέφερε στους αστυνομικούς οτι η συμμορία ήταν νεαροί, ύψους απο 1.62 μέχρι 1.70, φορούσαν μαύρες μπλούζες με κουκουλες, μάσκες για τον κορονοιό ενω μιλούσαν ελληνικά και μια άλλη γλώσσα που δεν μπορούσε να καταλάβει.