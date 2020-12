Οικονομία

Βορίδης: Πάνω από 375 εκατ. μπήκαν στους λογαριασμούς αγροτών

"Ένεση ρευστότητας στην αγροτική οικονομία", από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληρωμές συνολικού ύψους 375.266.780,245 ευρώ σε 516.086 δικαιούχους πραγματοποιηθήκαν σήμερα, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από αυτά, τα 248.935.503,18 ευρώ αφορούν την πίστωση της Εξισωτικής Αποζημίωσης σε 372.435 δικαιούχους, με το εν λόγω ποσό να εμφανίζεται αυξημένο κατά 14.197.251,05 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε σήμερα και η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 126.331.277,76 ευρώ σε 143.650 δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού (Μέτρο 21).

«Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί και σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό μας, καταβλήθηκε στους ελαιοπαραγωγούς μας η έκτακτη ενίσχυση για την στήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας στην δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε. Αξίζει να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που στηρίζεται με τόσο σημαντικούς πόρους ο συγκεκριμένος κλάδος και μάλιστα μέσα από ένα συγχρηματοδοτούμενο μέτρο του ΠΑΑ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με διαδικασίες εξπρές, γεγονός που οφείλεται στις συντονισμένες προσπάθειες και την εντατική συνεργασία των Υπηρεσιών μας με την Ε.Ε.» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Πρόσθεσε ότι «οι πληρωμές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο μέτρο σε συνδυασμό με τους πόρους ύψους 249 εκατ. ευρώ που πληρώθηκαν επίσης σήμερα μέσα από το Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης, έδωσαν μια ισχυρή ένεση ρευστότητας στην αγροτική μας οικονομία, στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών, ιδιαίτερα στις ορεινές, τις νησιωτικές και τις μειονεκτικές περιοχές της πατρίδας μας».