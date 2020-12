Life

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Χάρι και της Μέγκαν (εικόνες)

Με μηνύματα η κάρτα του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ αυτές τις γιορτές.

Μεγάλη εντύπωση έκανε η εορταστική κάρτα που έστειλαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Η κάρτα είναι η ζωγραφιά μίας φωτογραφίας της οικογένειας, η οποία είχε ληφθεί πριν από λίγους μήνες στο σπίτι της μητέρας της Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας.

Σε αυτήν η Μέγκαν, ο Χάρι και ο 19 μηνών γιος τους, Άρτσι κάθονται σε ένα παιχνιδόσπιτο, ενώ δύο σκυλιά τους κοιτάζουν. Δίπλα στην οικογένεια ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκει με έναν κόκκινο φιόγκο στην κορυφή του.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της οικογένειας, τα χειροποίητα στολίδια και τα άλλα διακοσμητικά ήταν επιλογής του Άρτσι, ενώ το δέντρο θα φυτευθεί αλλού μετά τις γιορτές.

«Σας ευχόμαστε ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος», αναφέρεται στο μήνυμα που συνοδεύει την κάρτα.

Η κάρτα βγήκε στη δημοσιότητα από οργάνωση που ασχολείται με ζώα, η οποία ανάφερε ότι η Δούκισσα έκανε δωρεές αυτές τις γιορτές. «Αυτόν το χρόνο ως οικογένεια κάναμε δωρεές έχοντας εσάς στο μυαλό μας», επικαλείται τα λόγια της Μέγκαν Μαρκλ η οργάνωση.

Το ζευγάρι δώρισε επίσης χρήματα σε οργανώσεις που βοηθούν άστεγους στην Καλιφόρνια, αλλά και σε μία που βοηθά στην εκπαίδευση παιδιών και την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ουγκάντα.