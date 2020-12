Κοινωνία

Aυστηρoί όροι για τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία

Το μεγάλο "στοίχημα" για τους ιερείς των ενοριών. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί.

Τα πλέον ασυνήθιστα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών καλούνται να εορτάσουν αύριο οι Χριστιανοί στην Ελλάδα, υπό τη σκιά της πανδημίας. Μεγάλο στοίχημα για τους ιερείς των ενοριών παραμένει η διαλογή που θα πρέπει να κάνουν μεταξύ των πιστών, αφού σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση στους ναούς της χώρας θα επιτραπεί να εκκλησιαστούν έως και 25 πιστοί, με την τήρηση της αναλογίας ένας πιστός ανά 15 τμ ναού, ενώ στους μητροπολιτικούς ναούς ο αριθμός αυτός δύναται να φθάσει μέχρι τους 50 πιστούς, εφόσον βεβαίως τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας τούς το επιτρέπουν.

Ήδη, αρκετές ενορίες έχουν ενημερώσει τους πιστούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτή, ενώ άλλες ενορίες, ειδικά οι μεγαλύτερες, έχουν δηλώσει πως οι πόρτες τους θα κλείσουν μόλις συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός.

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όσους το δυνατόν περισσότερους πιστούς να συμμετάσχουν στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, πολλοί ναοί έχουν προγραμματίσει να τελέσουν δύο και τρεις Θείες Λειτουργίες, αλλά αυτό θα είναι εφικτό μόνο στις ενορίες όπου υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός ιερέων.

Οι οδηγίες που έχει δώσει η Ιερά Σύνοδος στις κατά τόπους Μητροπόλεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τους ιερείς να καλούνται να τηρήσουν κατά γράμμα όσα προβλέπει η ΚΥΑ ώστε να αποφευχθούν προβλήματα.

Ωστόσο, στη Δράμα οι ναοί θα παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς, αφού σύμφωνα με απόφαση του μητροπολίτη Παύλου η Χριστουγεννιάτικη Θ. Λειτουργία στους ναούς της πόλης θα τελεσθεί κεκλεισμένων των θυρών ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα συνωστισμού, αλλά και για να μην αναγκαστούν οι ιερείς να μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν ποιος θα μπει και ποιος όχι. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι ναοί θα ανοίξουν τις πόρτες τους ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορούν να προσευχηθούν.