Brexit – Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Καλή, ισορροπημένη και δίκαιη συμφωνία

Οι δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν και του διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit, μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Της Μαρίας Αρώνη

Μετά από δέκα μήνες διαπραγματεύσεων, Βρυξέλλες και Λονδίνο κατέληξαν σήμερα στην επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας που θα διέπει τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τις Βρυξέλλες, λίγο μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τον ευρωπαίο διαπραγματευτή για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι η εμπορική συμφωνία που επετεύχθη είναι «καλή», «ισορροπημένη» και «δίκαιη». «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της ΕΕ», διαβεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι τελικά θα μπορέσουμε να αφήσουμε το Brexit πίσω μας».

Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για το Ηνωμένο Βασίλειο (31 Δεκεμβρίου), οι διαπραγματεύσεις Βρυξελλών-Λονδίνου διήρκησαν όλη τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να αρθεί το τελευταίο εμπόδιο σχετικά με την αλιεία και να επιτευχθεί συμφωνία το απόγευμα της 24ης Δεκεμβρίου.

«Έχουμε μια καλή συμφωνία» διαβεβαίωσε από την πλευρά του και ο Μισέλ Μπαρνιέ στη συνέντευξη Τύπου από τις Βρυξέλλες, εκφράζοντας την «ικανοποίηση» και την «ανακούφιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕ. «Ήταν σωστό και υπεύθυνο και για τις δύο πλευρές να κλείσει η συμφωνία», τόνισε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα για την ΕΕ, αλλά θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος.

Σύμφωνα με τη γερμανική προεδρία της ΕΕ, η συμφωνία θα εξασφαλίσει ένα «θεμιτό» ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και στις δύο πλευρές. «Θα έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία για να αντιδράσουμε, σε περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού, που θα είχε αντίκτυπο στο εμπόριό μας», επισημαίνει. Επιπλέον, «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντας», όπως η ασφάλεια ή οι μεταφορές.