Κοινωνία

Lockdown: έφτιαξαν “καβάτζα” και πωλούσαν ποτά σε πελάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 521.900 ευρώ σε μια ημέρα. Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις. Σε πόσα μαγαζιά μπήκε λουκέτο

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τετάρτη 23.12.2020 συνολικά 78.356 ελέγχους και κατέγραψαν 1.602 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 521.900€, κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση και κύρωση αναστολής λειτουργίας τριάντα (30) ημερών λόγω υποτροπής σε μία (1) επιχείρηση.





Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (64.737).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου



Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαεννιά (19) συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της παράβασης αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) υπεύθυνο καταστήματος για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 3.000€ στον ιδιοκτήτη, στην Περιφέρεια Αττικής .

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα (αναψυκτήριο – ψιλικά) για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμα ύψους 5.000€ και 3.000€ σε δύο (2) ημεδαπούς, καθώς λειτουργούσαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παραπλεύρως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκαναν χρήση τραπεζοκαθισμάτων προσφέροντας οινοπνευματώδη ποτά και εδέσματα σε καθήμενους πελάτες, ενώ στους πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμο ύψους 3.000€ έναν (1) ημεδαπό, καθώς είχε διοργανώσει εκδήλωση-συνάθροιση, σε παλαιά αποθήκη, ενώ στους παρευρισκόμενους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ για περιορισμό κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμο ύψους 5.000€ έναν (1) ημεδαπό, καθώς παραβίασε την υποχρεωτική καραντίνα που του είχε επιβληθεί, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 1.000€ σε μία (1) κλινική για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων όσον αναφορά στη χρήση ανελκυστήρων, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στο Δήμο Αθηναίων και 300€ σε φυσικό πρόσωπο στον Δήμο Καρδίτσας

Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικής αξίας 1.300€ στην Περιφέρεια Αττικής, συγκεκριμένα ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000€ λόγω μη τήρησης σχετικού καταλόγου ραντεβού σε κομμωτήριο και πρόστιμο 300€ σε επαγγελματία για μη χρήση μάσκας στον χώρο που εργαζόταν .

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε τέσσερις χιλιάδες τριάντα τρεις (4.033) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης. Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται, η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του “click away”, καθώς και ο έλεγχος των μετακινήσεων των πολιτών στο πλαίσιο όσων ισχύουν ενόψει του εορτασμού των Χριστουγέννων.