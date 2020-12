Κόσμος

Σκωτία: καιρός να σχεδιάσουμε το μέλλον μας ως ανεξάρτητο ευρωπαϊκό έθνος

Η νύξη για ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη αντίδραση της Πρώτης Υπουργού της χώρας.

Η Πρώτη Υπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να γίνει η βρετανική επαρχία ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος" μετά την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Το Brexit έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του λαού της Σκωτίας", ο οποίος ψήφισε σε ποσοστό 62% κατά της αποχώρησης από την ΕΕ, έγραψε η Νίκολα Στέρτζον στο Twitter τονίζοντας ότι "καμία συμφωνία δεν θα μπορέσει ποτέ να αντισταθμίσει αυτό που αφαιρεί το Brexit από εμάς".

"Είναι καιρός να σχεδιάσουμε το μέλλον μας ως ανεξάρτητο ευρωπαϊκό έθνος", δήλωσε, καθώς το Λονδίνο αρνείται στη Σκωτία ένα νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία.