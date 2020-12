Κόσμος

Brexit: Με το νέο έτος η συγκατάθεση του Ευρωκοινοβουλίου

Ναι μεν, αλλά…από το Ευρωκοινοβούλιο που κατά τ’αλλα χαιρετίζει τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε σήμερα την εμπορική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Βρυξελλών, σημειώνοντας ότι θα την αναλύσει λεπτομερώς προτού αποφασίσει αν θα την εγκρίνει ή όχι, με τη νέα χρονιά.

Η συμφωνία «μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας νέας εταιρικής σχέσης», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Σώματος, Νταβίντ Σασόλι. Ταυτόχρονα όμως εξέφρασε τη λύπη του επειδή οι μακρόχρονες διαπραγματεύσεις και το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία την τελευταία στιγμή δεν αφήνουν χρόνο ώστε να διενεργεί ο πρέπων κοινοβουλευτικός έλεγχος πριν από το τέλος του έτους.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλύσει τώρα τη συμφωνία λεπτομερώς προτού αποφασίσει αν θα δώσει τη συγκατάθεσή του, με το νέο έτος. Θα ενεργήσουμε με υπευθυνότητα για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση στους πολίτες και να αποτρέψουμε το χάος ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία», πρόσθεσε.

Το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αναγκαίο ώστε να τεθεί επισήμως σε ισχύ η συμφωνία.