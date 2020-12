Κόσμος

Κορονοϊός – μετάλλαξη: Το πρώτο κρούσμα στη Γερμανία

Διαγνώστηκε το πρώτο κρούσμα του νέου στελέχους του κορονοϊού στη Γερμανία.

Μια νέα μετάλλαξη του SARS-CoV-2 που εξαπλώθηκε ραγδαία στη Βρετανία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Το μολυσμένο άτομο πέταξε στη Φρανκφούρτη από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, στις 20 Δεκεμβρίου για να επισκεφθεί συγγενείς και εξετάσθηκε και βρέθηκε θετικό κατά την άφιξή του. Περαιτέρω γενετική ανάλυση του δείγματος σε ένα εργαστήριο στο Βερολίνο έδειξε ένα κρούσμα Β.1.1.7, όπως είναι γνωστή η ονομασία της μετάλλαξης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας του νοτιοδυτικού ομόσπονδου κρατιδίου.

«Αυτό είναι το πρώτο γνωστό κρούσμα στη Γερμανία», πρόσθεσε.

Ο άνθρωπος αυτός, που έκτοτε παρουσίασε ήπια συμπτώματα, παραλήφθηκε από το αεροδρόμιο με αυτοκίνητο από μέλη της οικογένειας του και έχει τεθεί σε απομόνωση από τότε στην κατοικία της οικογένειας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, πρόσθεσε το υπουργείο.

Τρία πρόσωπα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον άνθρωπο αυτό μπήκαν επίσης σε καραντίνα.

Η γρήγορη εξάπλωση της νέας παραλλαγής του ιού στη Βρετανία ώθησε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να διακόψουν τις συγκοινωνιακές συνδέσεις με την χώρα.

Η Σιγκαπούρη επιβεβαίωσε επίσης σήμερα το πρώτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.