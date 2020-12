Κοινωνία

Κορονοϊός: Παράταση των μέτρων σε δυτική Αττική και Κοζάνη

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τα πρόσθετα μέτρα στις δύο περιοχές.

Λόγω του έντονου επιδημιολογικού φορτίου και κατόπιν έκτακτης σύσκεψης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid 19, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στους τρεις Δήμους της Δυτικής Αττικής (Δήμο Ασπροπύργου, Δήμο Ελευσίνας και Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας).

Η απόφαση αυτή, βασίστηκε απόλυτα στα επιδημιολογικά δεδομένα και κυρίως στο γεγονός ότι ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στις περιοχές αυτές παραμένει υψηλός.

Πιο συγκεκριμένα, στις 17-12-2020 (ημέρα έναρξης των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων) στο Δήμο Ασπροπύργου υπήρχαν 166 ενεργά κρούσματα, στο Δήμο Ελευσίνας 65 ενεργά κρούσματα και στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 30 ενεργά κρούσματα, ενώ μέχρι και χθες βράδυ ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων βρισκόταν στα 178, 77 και 27 αντίστοιχα.

Η παράταση των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων θα ισχύσει έως την Τετάρτη, 30-12-2020 και ώρα 06:00.

Σε συνέχεια της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid 19, ο Καθηγητής του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνώμων Γκίκας Μαγιορκίνης δήλωσε «Η επιδημιολογική κατάσταση στη Δυτική Αττική παραμένει ανησυχητική, όπως προκύπτει από την ανάλυση των επιμέρους επιδημιολογικών δεικτών. Καταρχήν, παρατηρήθηκε αύξηση των διαγνώσεων εντός της τελευταίας εβδομάδας στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ενώ στην περιοχή της Μάνδρας υπήρξε οριακή πτώση, αλλά με υψηλότερη νοσηρότητα λόγω υψηλότερης μέσης ηλικίας. Συνολικά ο αριθμός ενεργών κρουσμάτων στην ευρύτερη Δυτική Αττική παρέμεινε σταθερός, ενώ ο δείκτης Rt δεν έχει υποχωρήσει κάτω του 1. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η συρρίκνωση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή απαιτεί χρονική παράταση των μέτρων».

Σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και κατόπιν ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης, παρατείνονται τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, μέχρι την Τετάρτη, 30-12-2020 και ώρα 06:00, διότι το επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή μείωση των ενεργών κρουσμάτων.

Έως χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τα ενεργά κρούσματα ήταν 313, με 49 από αυτούς να νοσηλεύονται και ο μέσος όρος ηλικίας να είναι στα 52,78 έτη.

Από την ιχνηλάτηση των επαφών προκύπτουν 714 στενές επαφές high risk, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό. Από τα 313 κρούσματα, τα 152 βρίσκονται στο Δήμο Κοζάνης, τα 115 στο Δήμο Εορδαίας, τα 35 στο Δήμο Βοΐου, τα 8 στο Δήμο Σερβίων και τα 3 στο Δήμο Βελβεντού.

Επίσης, ενημερωτικά επισημαίνουμε ότι το 79,83% των ενεργών αυτών κρουσμάτων είναι με κύρια ή δευτερεύοντα συμπτώματα, 51,68% στην πρώτη περίπτωση και 28,15% στη δεύτερη.