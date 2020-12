Κοινωνία

Εορταστικά Γεύματα Αγάπης στον Πειραιά

Με τήρηση των μέτρων θα μοιραστούν τα Γεύματα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Γεύματα Αγάπης σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες, προσφέρει για ακόμη μια χρονιά, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Πειραιά.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθούν γεύματα σε αστέγους, στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων και σε μοναχικούς συμπολίτες μας, ανήμερα των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά.

Η προσφορά των γευμάτων πραγματοποιείται με την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που ορίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και από την Πολιτεία, για την αποφυγή διασποράς του covid-19.