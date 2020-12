Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ θανάτων στην Τουρκία

Κάθε μέρα και νέο ρεκόρ των θανάτων στην Τουρκία. Πάνω από 2.000.000 τα κρούσματα στη χώρα.

Σε επίπεδο ρεκόρ εξακολούθησαν και σήμερα να κινούνται οι ημερήσιοι θάνατοι εξαιτίας της Covid-19 στην Τουρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ενώ Τούρκοι ερευνητές ανακοίνωσαν μετά από κλινική μελέτη που διενεργήθηκε στην χώρα, ότι ένα κινεζικό υποψήφιο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το CoronoVac της εταιρείας Sinovac, έχει 91,25% αποτελεσματικότητα.

Στον ημερήσιο απολογισμό της πανδημίας, το τουρκικό υπουργείο ανακοίνωσε πως 254 επιπλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 19.115. Το ίδιο χρονικό διάστημα επιβεβαιώθηκαν 18.102 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 2.100.712.

Τούρκοι ερευνητές, που απαρτίζουν το κυβερνητικό επιστημονικό συμβούλιο, ανακοίνωσαν παράλληλα σήμερα πως το κινεζικό εμβόλιο της εταιρείας Sinovac έχει 91,25% αποτελεσματικότητα και πως το ποσοστό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί με βάση δεδομένα κλινικών δοκιμών που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Η Τουρκία έγινε η δεύτερη χώρα που ανακοίνωσε αποτελέσματα του κινεζικού υποψήφιου εμβολίου μετά από κλινικές δοκιμές.

Οι ερευνητές ανέφεραν πως δεν εντοπίστηκαν κύρια συμπτώματα της νόσου κατά τις κλινικές δοκιμές του CoronoVac, εκτός από την περίπτωση ενός ατόμου που εμφάνισε αλλεργική αντίδραση.

Η Τουρκία είχε συμφωνήσει να προμηθευτεί 50 εκατομμύρια δόσεις του εν λόγω εμβολίου έως τις 11 Δεκεμβρίου, αλλά η αποστολή του φορτίου έχει καθυστερήσει. Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα δήλωσε πως τα εμβόλια θα φτάσουν στην Τουρκία την Δευτέρα, προσθέτοντας πως θα εμβολιαστούν σε πρώτο στάδιο περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι, με αφετηρία τους εργαζομένους στους τομείς υγείας.