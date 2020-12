Αθλητικά

O Μέσι έστειλε μπύρες σε... 160 τερματοφύλακες

Τι συμβολίζει η απίστευτη κίνηση του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Μια εταιρία παραγωγής μπύρας σε συνεργασία με τον Λιονέλ Μέσι έκανε κάτι απίστευτο. Έστειλε από μια μπύρα σε και στους 160 τερματοφύλακες που έχουν δεχθεί γκολ από τον 33χρονο σταρ.

Μάλιστα, η κάθε μπύρα έχει πάνω τον συγκεκριμένο αριθμό των γκολ.

Πολλοί τερματοφύλακες όπως ο Μπουφόν, ο Όμπλακ και ο Κέπα πήραν... περισσότερες μπύρες, αλλά το απόλαυσαν. Ο Ντιέγκο Άλβες έχει δεχτεί στην καριέρα του 21 γκολ από τον Μέσι και 17 ο Ίκερ Κασίγιας.