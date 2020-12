Κόσμος

Brexit: Αποχωρεί από το Erasmus το Ηνωμένο Βασίλειο

«Υπερβολικά ακριβή» χαρακτήρισε ο Μπόρις Τζόνσον τη φιλοξενία ξένων φοιτητών.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την αποχώρηση της χώρας του από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τζόνσον επικαλέστηκε ως αιτιολογία το «κόστος» του προγράμματος, το οποίο θα αντικατασταθεί, όπως είπε από ένα «διεθνές» βρετανικό.

Επρόκειτο για μια «δύσκολη» απόφαση, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι, αν και ήταν «υπέροχο» να φιλοξενεί η χώρα του τόσους πολλούς Ευρωπαίους φοιτητές, το Erasmus ήταν «υπερβολικά ακριβό» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική κυβέρνηση θα αντικαταστήσει το Erasmus από το εθνικό πρόγραμμα Alan Turing (από το όνομα του γνωστού Βρετανού μαθηματικού), που θα βοηθά τους Βρετανούς φοιτητές να σπουδάζουν «στα καλύτερα πανεπιστήμια» παντού στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ εξέφρασε τη λύπη του για την αποχώρηση της Βρετανίας από το Erasmus, στο οποίο συμμετείχε από το 1987.

Μετά το Brexit, για τους Ευρωπαίους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στη Βρετανία (σήμερα εκτιμάται ότι είναι περίπου 150.000) εκτιμάται ότι τα δίδακτρα θα ακριβύνουν ενώ και η εγγραφή θα γίνει πιο περίπλοκη.