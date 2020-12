Κόσμος

Άγιος Βασίλης: Το μήνυμα πριν ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο (βίντεο)

Μήνυμα σε όλα τα παιδιά του κόσμου – μικρά και μεγάλα- έστειλε ο Άγιος Βασίλης πριν φύγει από τη Φινλανδία.

Μήνυμα προς όλον τον κόσμο έστειλε μαζί με τις ευχές του για χαρούμενα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης προτού ξεκινήσει το συνηθισμένο ταξίδι του στον κόσμο.

Από την «πατρίδα» του, το Ροβανιέμι, υπενθύμισε στον κόσμο να σκέφτεται τους αγαπημένους του και να βρίσκει χρόνο για χαλάρωση και φιλίες.

Αναφέρθηκε μάλιστα και σε αυτό που του είπαν πολλά παιδιά, ότι περνούν δύσκολα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Μεταξύ των επιθυμιών για παιχνίδια και προϊόντα τεχνολογίας, υπήρχαν πολλές ευχές για χρόνο με τους γονείς και πράγματα που κάνουν μαζί τους», είπε ο Άγιος Βασίλης.

Το πραγματικό σπίτι του Άγιου Βασίλη βρίσκεται σε ένα μυστήριο χωριό της Φινλανδίας, το Korvatunturi, όμως επειδή πρόκειται για μυστική τοποθεσία, αποφασίστηκε το 1985, να φτιάξει το «γραφείο» του στο Ροβανιέμι, το οποίο αναγνωρίστηκε ως επίσημη «πατρίδα» του το 2010.