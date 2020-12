Υγεία - Περιβάλλον

EMA: Ερωτήσεις και απαντήσεις για το εμβόλιο Pfizer-Biontech

Πλήρης ανάλυση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ποιες είναι οι παρενέργειες. Τι προβλέπεται για εγκύους και παιδιά. Πόσο διαρκεί η προστασία και ποια τα οφέλη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έδωσε στη δημοσιότητα την αξιολόγηση και το αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ του εμβολίου των εταιρειών Pfizer-Biontech.

Σύμφωνα με τον EMA, το εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου του κορονοιού (COVID-19) προορίζεται για άτομα ηλικίας 16 ετων και άνω και «περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται αγγελιοφόρος RNA (mRNA), το οποίο φέρει οδηγίες για την παραγωγή πρωτεϊνης απο τον ιο SARS-CoV-2, δηλαδή τον ιο που προκαλεί τη νοσο COVID-19. Δεν περιέχει τον ίδιο τον ιο και δεν μπορεί να προκαλέσει τη νοσο COVID-19».

Χορηγείται με δύο ενέσεις, συνήθως στον μυ του άνω βραχίονα, με χρονική διαφορά τουλάχιστον 21 ημερών μεταξύ τους.

Η αποτελεσματικότητα υπολογίστηκε σε περισσότερα από 36 000 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων ατόμων άνω των 75 ετών) τα οποία δεν είχαν καμία ένδειξη προηγούμενης λοίμωξης. Η μελέτη έδειξε μείωση του αριθμού των συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 κατά 95% στα άτομα που εμβολιάστηκαν σε σύγκριση με τα άτομα που έλαβαν εικονική ένεση.

Ο αντίκτυπος του εμβολιασμού στην εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα δεν είναι ακόμη γνωστός. Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι από τους εμβολιασθέντες θα εξακολουθούν να μπορούν να μεταδίδουν και να εξαπλώνουν τον ιό.

H διάρκεια της προστασίας που παρέχει δεν είναι γνωστή. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για 2 χρόνια προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας.

Η απόφαση για τη χορήγηση του εμβολίου σε έγκυες γυναίκες πρέπει να λαμβάνεται σε στενή παρακολούθηση με επαγγελματία του τομέα της υγείας, αφού ληφθούν υπόψη τα οφέλη και οι κίνδυνοι.

Αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησία) έχουν παρατηρηθεί σε άτομα που εμβολιάστηκαν. Ένας πολύ μικρός αριθμός περιστατικών αναφυλαξίας (σοβαρή αλλεργική αντίδραση) έχει παρατηρηθεί από την έναρξη της χρήσης του εμβολίου σε εκστρατείες εμβολιασμού. Ως εκ τούτου, όπως ισχύει για όλα τα εμβόλια, θα πρέπει να χορηγείται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και με την κατάλληλη διαθέσιμη ιατρική αγωγή.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν συνήθως ήπιας έως μέτριας μορφής και παρουσίασαν βελτίωση μέσα σε λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Περιλάμβαναν πόνο και εξοίδηση στη σημείο της ένεσης, κόπωση, κεφαλαλγία, πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις, ρίγη και πυρετό.