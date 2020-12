Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Γιορτές με περιορισμούς, αλλά με αυτούς που αγαπάμε

Δεν υπάρχει σπουδαιότερο δώρο από την ίδια τη ζωή, τονίζει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Το δικό του μήνυμα για τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων έστειλε με ανάρτηση στο Facebook, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο δώρο από την ίδια τη ζωή, κάθε ζωή και υπογραμμίζει ότι αυτές τις γιορτές θα τις περάσουμε με περιορισμούς αλλά με αυτούς που αγαπάμε.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Χαρδαλιά:

«Πάντα περιμένουμε τα Χριστούγεννα, ακόμη κι αν φέτος δε θα είναι ακριβώς ίδια με όλα τα προηγούμενα που έχουμε ζήσει. Τα περιμένουμε με χαρά και με αγάπη. Και έχουμε πολλά να πούμε και ακόμη περισσότερα να γιορτάσουμε. Γιατί αυτές οι γιορτές είναι κι ένα σπουδαίο σταυροδρόμι ανάμεσα σε δύο χρονιές, το 2020 και το 2021, που για πάντα θα μας δείχνουν και τις δύο όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης:

Πόσο ευάλωτοι, πόσο εύθραυστοι και πόσο απροετοίμαστοι μπορεί να είμαστε μπροστά σε μία πρωτόγνωρη δυσκολία.

Αλλά και πόσο δυνατοί, ικανοί και αποφασιστικοί μπορούμε να γίνουμε στην πορεία.

Και για μας, στην οικογένεια της Πολιτικής Προστασίας, αυτή η χρονιά μας έκανε να νιώσουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν είναι απλά μια δουλειά. Γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής έχει σταματήσει καιρό να είναι απλά μια δουλειά για μας. Ήμασταν εκεί σε πλημμύρες, σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, σε κάθε σύνορο, σε πόλεις, σε χωριά, στα αεροδρόμια και, φυσικά, στη μεγαλύτερη πρόκληση του αιώνα: τον Covid-19.

Και είναι δέσμευση μας να είμαστε πάντα εκεί, όπου και αν χρειάζεται, δίπλα σε όποιον μας χρειάζεται.

Κι επειδή οι γιορτές είναι πάντα μια εποχή για δώρα, θα ήθελα να τονίσω πόσο πολύ πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει σπουδαιότερο δώρο από την ίδια τη ζωή, κάθε ζωή.

Γι' αυτό ας περάσουμε αυτές τις γιορτές με περιορισμούς, αλλά με αυτούς που αγαπάμε. Κυρίως, όμως, ας νοιαστούμε, ας φροντίσουμε, ας προστατέψουμε ο ένας τον άλλον.

Έτσι θα αφήσουμε πίσω μας μια χρονιά που έμοιαζε με βαρύ χειμώνα, για να ανοίξουμε έναν καινούριο δρόμο, με δύναμη, με ασφάλεια, με αισιοδοξία και, πάνω απ' όλα, με υγεία για όλους μας.

Χρόνια πολλά και καλές γιορτές».