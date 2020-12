Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αλβέρτος Μπουρλά: είναι θέμα χρόνου να φτάσουμε στο τέλος

Τι λέει ο επικεφαλής της Pfizer για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου απέναντι στις μεταλλάξεις του Covid19. Πόσες δόσεις θα αποσταλουν στην Ελλάδα έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε ο Αλβέρτος Μπουρλά για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στις μεταλλάξεις του Covid -19.

O Έλληνας επικεφαλής της Pfizer, μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνισε πως «πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να καταλάβουμε καλύτερα τη μετάλλαξη του ιού».

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχω δει στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος τώρα. Σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για να ξέρουμε», είπε ο κ. Μπουρλά. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιούμε ενδείκνυται για μετατροπές και αν χρειαστεί η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη».

Περίπου 2 εκατ. δόσεις στην Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά στα επόμενα βήματα, μετά την έγκριση του εμβολίου από τον ΕΟΦ και την ΕΕ, ο Άλμπερτ Μπουρλά επεσήμανε:«Τα νέα ήταν πολύ ευχάριστα όταν λάβαμε την έγκριση. Πλέον ετοιμάζουμε άμεσα τις αποστολές 200 εκατ. δόσεων εμβολίων μέσα στο 2021, ενώ η ΕΕ διατηρεί δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον 100 εκατ. και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την ικανοποιήσουμε».

Όσον αφορά στη διανομή των δόσεων στα κράτη – μέλη της ΕΕ και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ξεκαθάρισε: «Η κάθε χώρα θα λάβει το ποσοστό που της αναλογεί βάσει του πληθυσμού της. Θα αρχίσουμε αμέσως τις παραδόσεις και η Ελλάδα θα πάρει μεταξύ 90 και 100 χιλιάδων δόσεων μέσα στον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, νομίζω, θα πάρει περίπου 2 εκατ. δόσεις, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος για τον ακριβή αριθμό. Η αποστολή θα γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη – μέλη. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για όλες τις αποστολές, αλλά δεν το γνωρίζω ακριβώς».

Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα πως δεν θα υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα κατά τη διαδικασία της διανομής των δόσεων του εμβολίου της Pfizer: «Ελέγχουμε όλα τα στάδια της παράδοσης και δεν έχω αμφιβολία ότι όλα θα πάνε καλά και βάσει σχεδίου».

Είναι θέμα χρόνου να φτάσουμε στο τέλος

Σε ερώτηση για το αν έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πανδημία, ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Πιστεύω ακράδαντα ότι φτάνουμε στο τέλος. Μπορεί να πάρει κάποιο καιρό, αλλά αυτή την στιγμή οι λύσεις που έχουμε στα χέρια μας είναι τόσο αποτελεσματικές που είναι ζήτημα χρόνου να φτάσουμε στο τέλος», δηλώνει.

Τέλος, ο Αλβέρτος Μπουρλά έστειλε τις καλύτερες ευχές του για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος, ελπίζοντας «σε μια καλύτερη ζωή και σε επιστροφή στην κανονικότητα αρκετά σύντομα», με την προϋπόθεση: «Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο παρακαλώ όλους, φοράτε τις μάσκες, τηρείτε τις οδηγίες που σας δίνουν οι υγειονομικές αρχές. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα ήτανε κρίμα κάποιοι να υποστούν περιπέτειες υγείας και να χάσουν ανθρώπους επειδή δεν πρόσεξαν τις τελευταίες μέρες!».