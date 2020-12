Life

Neverland: “Κοψοχρονιά” πουλήθηκε το ράντσο του Μάικλ Τζάκσον

Σε πολύ χαμηλότερη από την αρχική τιμή του πουλήθηκε το ράντσο. Ο αγοραστής ήταν πρώην φίλος του Τζάκσον.

Σε τιμή πολύ χαμηλότερη τιμή από την αρχική πουλήθηκε τελικά το περίφημο Ράντσο Neverland του Μάικλ Τζάκσον στην Καλιφόρνια, πάνω από 10 χρόνια μετά τον θάνατο του ποπ σταρ, ο οποίος το είχε εγκαταλείψει αφότου κατηγορήθηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά νεαρά αγόρια σε αυτό το σπίτι.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρον Μπαρκλ, πρώην φίλος της οικογένειας Τζάκσον, αγόρασε πρόσφατα το κτήμα των 11.000 στρεμμάτων, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του σήμερα.

Η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει ότι το Ράντσο Σίκαμορ Βάλεϊ, όπως μετονομάστηκε πριν από μερικά χρόνια, πουλήθηκε έναντι 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2015 είχε βγει προς πώληση έναντι 100 εκατομμυρίων ενώ δύο χρόνια αργότερα η τιμή έπεσε στα 67 εκατομμύρια, αφού δεν βρέθηκε αγοραστής.

Ο εκπρόσωπος του Μπαρκλ είπε ότι ο επιχειρηματίας το αγόρασε θεωρώντας το επένδυση. Το είδε από αέρος ενώ ερευνούσε μια άλλη τοποθεσία και επικοινώνησε με τον ιδρυτή της μεσιτικής επενδυτικής εταιρείας Colony Capital LLC για να το αγοράσει.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση αναισθητικού το 2009, σε ηλικία 50 ετών, αγόρασε το ράντσο αυτό, που βρίσκεται στην περιοχή Λος Ολίβος, περίπου 190 χιλιόμετρα βορείως του Λος Άντζελες, έναντι 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 1988. Αφού αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, παρέδωσε τον τίτλο στην Colony Capital LLC το 2008.

Στο Neverland, ο Τζάκσον φιλοξενούσε νεαρά αγόρια, ένα από τα οποία τον κατηγόρησε λίγα χρόνια αργότερα για σεξουαλική κακοποίηση. Αν και αθωώθηκε στη δίκη του, το 2005, ορκίστηκε να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στο ράντσο.