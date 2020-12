Κόσμος

Νεκρός Αφροαμερικανός από πυρά αστυνομικού (βίντεο)

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ. Στην δημοσιότητα βίντεο από την στιγμή των πυροβολισμών.

Ο Αντρέ Μορίς Χιλ, 47 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από τις σφαίρες λευκού αστυνομικού στο Κολόμπους, στην πολιτεία Οχάιο, κι έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός που έχασε με πανομοιότυπο τρόπο τη ζωή του στην πόλη αυτή των βόρειων ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε την αγανάκτηση σε μια χώρα όπου από την άνοιξη έχει εκδηλωθεί κίνημα ιστορικών διαστάσεων κατά της αστυνομικής βίας.

Ο Χιλ βρισκόταν στο γκαράζ σπιτιού τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη όταν χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες που έριξε ο αστυνομικός. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν κληθεί για ασήμαντο περιστατικό στην περιοχή.

Τα πλάνα από την κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός εικονίζουν τον Χιλ να προχωράει προς αυτόν, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο αριστερό του χέρι, χωρίς να είναι ορατό το δεξί. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός ανοίγει πυρ και ο 47χρονος καταρρέει. Τίποτα στο βίντεο δεν εξηγεί γιατί ο αστυνομικός άνοιξε πυρ.

Ο Άνταμ Κόι και ο συνάδελφός του θα περιμένουν αρκετά λεπτά προτού πλησιάσουν το θύμα, ακόμα ζωντανό. Ο Χιλ θα ξεψυχήσει λίγο αργότερα.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Κολόμπους, ο Τόμας Κουίνλαν, τόνισε χθες Πέμπτη ότι έχει κινηθεί διαδικασία για βαριά πειθαρχικά παραπτώματα στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας και ότι θέλει ο αστυνομικός που άνοιξε πυρ, ο Άνταμ Κόι, να αποταχθεί πάραυτα.

Ο αστυνομικός, που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στον διευθυντή δημόσιας ασφάλειας της πόλης Νεντ Πέτους, ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για την τύχη του.

«Έχουμε έναν επίορκο αστυνομικό, που δεν τήρησε τους κανονισμούς και τις πολιτικές της αστυνομίας του Κολόμπους», ανέφερε ο Κουίνλαν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε. «Και οι συνέπειες της παραβίασης του όρκου του είναι τέτοιες που απαιτούν να αναληφθεί άμεση δράση. Αυτή η παραβίαση στοίχισε τη ζωή σε έναν αθώο».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, εναντίον του αστυνομικού, στο σώμα 19 χρόνια, είχαν γίνει επανειλημμένα καταγγελίες για χρήση υπέρμετρης βίας.

Οι δικαστικές αρχές του Οχάιο διενεργούν, πέραν της εσωτερικής έρευνας στην αστυνομία, έρευνα για να αποφασίσουν αν θα υπάρξει ποινική δίωξη.

Πολλές δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το απόγευμα της Πέμπτης στη συνοικία όπου σκοτώθηκε ο Αντρέ Χιλ, για να καταγγείλουν την αστυνομική βία με θύματα Αφροαμερικανούς και να απαιτήσουν δικαιοσύνη.

Ο Χιλ ήταν ο δεύτερος μαύρος που έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας στο Κολόμπους μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες. Ο Κέισι Γκούντσον ο νεότερος, 23 ετών, σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες αστυνομικών την 4η Δεκεμβρίου, μπροστά στο σπίτι του, όπου επέστρεφε αφού είχε πάει να αγοράσει σάντουιτς. Ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε ήταν μέλος ομάδας που αναζητούσε έναν φυγά.

«Για ακόμη μια φορά, οι αστυνομικοί είδαν μπροστά τους έναν μαύρο και συμπέραναν ότι πρόκειται για επικίνδυνο εγκληματία», είπε με αγανάκτηση ο Μπεν Κραμπ, ποινικολόγος ο οποίος εκπροσωπεί τις οικογένειες πολλών θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Τζορτζ Φλόιντ.

Ήταν ο θάνατος του Φλόιντ, στα τέλη Μαΐου, το γεγονός που πυροδότησε το κύμα των διαδηλώσεων εναντίον του ενδημικού ρατσισμού και της βίας της αστυνομίας στις ΗΠΑ.

Ο Αντρέ Χιλ είναι ο 96ος Αφροαμερικανός που χάνεται μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, τόνισε ο κ. Κραμπ, καταγγέλλοντας την «τραγική σειρά» θανατηφόρων περιστατικών στα οποία ενέχονται αστυνομικοί.

Ο δήμαρχος του Κολόμπους, ο Άντριου Γκίνθερ, δήλωσε «σοκαρισμένος» για τις περιστάσεις του θανάτου του Αντρέ Χιλ. Ήταν «γνωστός στους ενοίκους του σπιτιού μπροστά στο οποίο είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του — ήταν καλεσμένος τους, όχι κλέφτης», είπε ο δήμαρχος, απαιτώντας να αποταχθεί «αμέσως» ο αστυνομικός. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε το πιο «στυγερό» στην υπόθεση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν προσέφεραν καν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ούτε όταν συνειδητοποίησαν ότι πυροβόλησαν έναν άοπλο.