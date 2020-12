Κοινωνία

Κατέληξε 56χρονος που έπεσε από μεγάλο ύψος

Τραγωδία την παραμονή των Χριστουγέννων βύθισε στο πένθος μια ολόκληρη περιοχή.

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο άφησε ο 56χρονος ο οποίος το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων είχε πέσει από μεγάλο ύψος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο έφερε πολλαπλά κατάγματα και λίγη ώρα αργότερα, κατέληξε.

Ο άτυχος άνδρας άγνωστο πώς έπεσε από μεγάλο ύψος στην περιοχή των Μοιρών.

Πηγή: flashnews.gr