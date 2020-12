Αθλητικά

Σάντερλαντ: 22χρονος ο νέος ιδιοκτήτης!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ειναι ο νεαρός επικεφαλής του συλλόγου, που γράφει ιστορία στο "νησί" .

Η Σάντερλαντ, ομάδα που είχε σταθερή παρουσία στην Premier League στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, αλλά αγωνίζεται πλέον στην αγγλική League One (τρίτη κατηγορία), ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/12) ότι περνάει στα χέρια του 22χρονου Γάλλου επιχειρηματία Κιρίλ Λουί-Ντρεϊφούς.

Ο σύλλογος της βορειοανατολικής Αγγλίας γνωστοποίησε πως επιτεύχθηκε συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του και πλέον απομένει η έγκριση απ’ την English Football League (EFL), προκειμένου να ολοκληρωθεί κι επίσημα το deal στις αρχές του νέου έτους.

«Δεν είναι μυστικό ότι έψαχνα εδώ και καιρό για να βρω το σωστό άτομο για να παραχωρήσω τη Σάντερλαντ και κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους υπήρξαν πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που ήθελαν να αναλάβουν», δήλωσε ο απερχόμενος ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Στιούαρτ Ντόναλντ. «Από τις πρώτες συναντήσεις με τον Κιρίλ, την οικογένειά του και τους συμβούλους του, εντυπωσιάστηκα πολύ από τις γνώσεις που απέκτησαν ως ιδιοκτήτες μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων στο Βέλγιο και τη Γαλλία.

Ο Κιρίλ είναι ο γιος της -γεννημένης στη Ρωσία- Ελβετίδας δισεκατομμυριούχου Μαργαρίτας Λουί-Ντρεϊφούς, προέδρου του Ομίλου «Louis Dreyfus», ο οποίος διαδέχθηκε τον σύζυγό της Ρόμπερτ, στην ηγεσία των επιχειρήσεων της οικογένειας μετά το θάνατό του το 2009.

«Περιμένουμε με σεβασμό την έγκριση της EFL για αυτήν τη συναλλαγή. Παρόλα αυτά, θα ήταν λάθος μου σε αυτό το στάδιο να μην τονίσω το πόσο μεγάλη τιμή θα ήταν για μένα να ασχοληθώ με έναν τόσο ιστορικό σύλλογο» τόνισε απ’ την πλευρά του ο Κιρίλ Λουί-Ντρεϊφούς, που ετοιμάζεται να γίνει πλέον ο νεαρότερος ιδιοκτήτης ομάδας στο «Νησί».