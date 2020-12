Κοινωνία

Παναγιώτης - Ραφαήλ: βίντεο με ευχές για τα Χριστούγεννα

Βελτιώνεται διαρκώς η υγεία του "μαχητή της ζωής" που δίνει, μαζί με τους γονείς του, τιτάνιο αγώνα.

Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας ανήμερα των Χριστουγέννων στέλνει ο μικρός Παναγιώτης – Ραφαήλ και οι γονείς του, με ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το παιδί που αγκάλιασε όλη η Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του, όπως είναι εμφανές και στις εικόνες που έχουν απαθανατίσει οι γονείς του, βελτιώνεται διαρκώς μετά από την θεραπεία στις ΗΠΑ.