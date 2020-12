Life

Διάσημα κατοικίδια ηγετών ανά τον κόσμο (εικόνες)

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ σηματοδοτεί και την επιστροφή των κατοικίδιων στην αμερικανική προεδρική κατοικία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια που δεν είχε ζώο συντροφιάς, την ώρα που πολλοί ηγέτες ανά τον κόσμο, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ή ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, απολαμβάνουν τη συντροφιά των αγαπημένων τους τετράποδων στις επίσημες κατοικίες τους.

Τσαμπ, Μέιτζορ και Μπάιντεν

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ θα φέρει μαζί του στον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ, τους δύο αγαπημένους γερμανικούς ποιμενικούς των Μπάιντεν.

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάρει τον Τσαμπ από κουτάβι μετά την εκλογή του ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα το 2008.

Η σύζυγός του Τζιλ του είχε υποσχεθεί να πάρουν ένα κατοικίδιο μετά τις εκλογές και του κρέμαγε φωτογραφίες από διάφορους σκύλους στο πίσω μέρος του καθίσματος που είχε μπροστά του στο αεροπλάνο που τον μετέφερε για την προεκλογική του εκστρατεία, σύμφωνα με το Politico.

Ο Μέιτζορ από την πλευρά του θα είναι ο πρώτος σκύλος από καταφύγιο που θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα BuzzFeed.

Ο Μέιτζορ πέρασε δύσκολα στην αρχή της ζωής του. Ο ίδιος και τα πέντε αδέλφια του χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία, αφού τα δηλητηρίασαν. Μετά δόθηκε σε καταφύγιο ζώων, στο Ουίλιμνγκτον του Ντέλαγουερ, την πόλη στην οποία ζουν ο Τζο και η Τζιλ, οι οποίοι τον υιοθέτησαν το 2018.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του αγαπούν πολύ τα σκυλιά, με τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ να εμφανίζονται συχνά στον λογαριασμό τους στο Instagram. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Μπάιντεν ανήρτησε μια προεκλογική διαφήμιση στο Instagram μαζί με ένα βίντεο με σκυλιά, στο οποίο ακουγόταν η φράση: “ Ας φέρουμε τα σκυλιά πίσω στον Λευκό Οίκο”.

Μπο, Σάνι και Ομπάμα

Ο Μπο και η Σάνι είναι οι δύο σκύλοι, της ίδιας ράτσας, που κατοικούσαν στον Λευκό Οίκο κατά την διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα.

Όταν ανακοίνωσε τη νίκη του, ο Ομπάμα είπε στις κόρες του: "Κερδίσατε το νέο κουτάβι που θα έρθει μαζί μας στον Λευκό Οίκο".

Τον Μπο είχε χαρίσει στις κόρες του Αμερικανού προέδρου ο γερουσιαστής Τεντ Κένεντι το 2009, ενώ η Σάνι ήρθε στην οικογένεια Ομπάμα τον Αύγουστο του 2013.

Στον Λευκό Οίκο έχουν βρεθεί όμως, εκτός από τον διάσημο Μπο και τη Σάνι κατά την προεδρία του Ομπάμα ή τον Μπάντι το λαμπραντόρ και τη Σοκς τη γάτα κατά την προεδρία του Μπιλ Κλίντον, διάφορα κατοικίδια κατά καιρούς.

Ο πρόεδρος Μπέντζαμιν Χάρισον έβαζε τακτικά την κατσίκα του να τραβά με ένα καρότσι παιδιά στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Η οικογένεια Κένεντι είχε έξι σκυλιά, ενώ ο σκύλος του προέδρου Λίντον Τζόνσον, ο Γιούκι, ήταν το πρώτο αδέσποτο που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, αν και δεν προερχόταν από καταφύγιο ζώων. Η κόρη του Λούσι τον είχε μαζέψει από ένα βενζινάδικο στο Τέξας.

Πάσα, Βέρνι, Γιούμε και Μπάφι ζουν μαζί με τον Πούτιν στη Μόσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει τέσσερα σκυλιά που ζουν μαζί του στη Μόσχα. Το τελευταίο, ο Πάσα, είναι ένα γιουγκοσλαβικό ποιμενικό, δώρο του Σέρβου προέδρου. Το έφερε μαζί στη Ρωσία σε επίσημη επίσκεψη τον Ιανουάριο 2019.

Στη Μόσχα, ο Πάσα συναντήθηκε με τον Βέρνι, δώρο γενεθλίων του προέδρου του Τουρκμενιστάν, τον Γιούμε, ένα γιαπωνέζικο Ακίτα, πολύ πρόθυμο να μαθαίνει κόλπα, ευχαριστήριο δώρο της Ιαπωνίας για τη ρωσική βοήθεια στην υποστήριξη των θυμάτων του σεισμού και του τσουνάμι του 2011, και τον Μπάφι, δώρο του προέδρου της Βουλγαρίας.

Νέμο και Μακρόν

Ο Νέμο κατοικούσε σε άσυλο φιλοζωικής οργάνωσης όταν υιοθετήθηκε από την Μπριζιτ Μακρόν, που αναζητούσε ένα σκυλί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ο Νέμο είναι διασταύρωση λαμπραντόρ ριτρίβερ και γκριφόν και πληρούσε τις προδιαγραφές. Ονομάστηκε Νέμο από τον Κάπτεν Νέμο του αγαπημένου βιβλίου του Εμανουέλ Μακρόν «Είκοσι Χιλιάδες Λεύγες Κάτω από την Θάλασσα» του Ιουλίου Βερν. Μέχρι να εκπαιδευτεί, λέρωσε πολλά χαλιά του προεδρικού μεγάρου, ορισμένες φορές παρουσία υψηλών επισκεπτών.

Ντίλιν και Μπόρις Τζόνσον

Ο Ντίλιν αποτελεί μέλος της οικογένειας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ήδη από πέρυσι το φθινόπωρο, όταν ο ίδιος και η σύντροφός του Κάρι Σίμοντς αποκάλυψαν ότι υιοθέτησαν ένα κουτάβι ράτσας Τζακ Ράσελ. «Υποδεχτείτε τον Ντίλιν, το πανέμορφο μικρό κουτάβι που διασώθηκε», έγραψε η Σίμοντς τότε στο Twitter, κάτω από τις φωτογραφίες του κουταβιού, το οποίο επρόκειτο να κρατήσει συντροφιά στον Λάρι, τον επίσημο γάτο της βρετανικής πρωθυπουργικής κατοικίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και η σύντροφός του υιοθέτησαν τον Ντίλιν από μια φιλοζωική οργάνωση της Νότιας Ουαλίας, η οποία τον διέσωσε καθώς είχε εγκαταλειφθεί από εκτροφείς σκύλων διότι γεννήθηκε με στραβό σαγόνι. Ο τετράποδος φίλος του Τζόνσον συνόδευσε μάλιστα το αφεντικό του όταν εκείνος πήγε να ψηφίσει στις περσινές βουλευτικές εκλογές της Βρετανίας. Ο Τζόνσον ανάρτησε στο twitter μια φωτογραφία με το κατοικίδιό του, με το hashtag #DogsAtPollingStations («Σκυλιά στα εκλογικά κέντρα»).

Η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη τότε από τους φιλόζωους Βρετανούς που πολλοί ακολούθησαν το παράδειγμά του και προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα συνοδευόμενοι από σκύλους, γάτες, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα άλογά τους. Όσο για τον Ντίλιν, αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής στη φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα που απέστειλε ο Τζόνσον με την Σίμοντς, διαψεύδοντας όσους περίμεναν να δουν τη φωτογραφία του γιου τους Γουίλφρεντ, που γεννήθηκε νωρίτερα φέτος. Οι χρήστες του Twitter πάντως δεν άντεξαν να μην συγκρίνουν τον Ντίλιν με τον Τζόνσον, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι ‘μάλλον έχουν τον ίδιο κουρέα’.

Κένζι και Τριντό

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έχει υιοθετήσει έναν πορτογαλικό σκύλο νερού, τον Κένζι, της ίδιας ράτσας με τους σκύλους του Μπαράκ Ομπάμα. Οταν ο πατέρας του, ο Πιερ Τριντό, ήταν πρωθυπουργός στις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80, είχε δύο σκυλιά, διασταυρώσεις λαμπραντόρ ριτρίβερ και σκύλων νερού St John., σε μία ένδειξη της αγάπης της οικογένειας Τριντό για τα σκυλιά.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ