Οικονομία

Ο e-ΕΦΚΑ επιστρέφει δεκάδες εκ. ευρώ σε επαγγελματίες

Αγώνας δρόμου για πληρωμές πριν το τέλος του 2020. Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός του e-ΕΦΚΑ.

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ώστε έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας να πιστώσουν στους λογαριασμούς χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών ποσά συνολικού ύψους 105 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μέρος από τα συνολικά 208,3 εκατ. ευρώ που οφείλει ο Φορέας σε 345.000 ασφαλισμένους - μη μισθωτούς που πλήρωσαν για εισφορές 2019 ποσά υψηλότερα από αυτά που αντιστοιχούσαν στο δηλωθέν εισόδημά τους.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την τελευταία εκκαθάριση των εισφορών για το έτος 2019, καθώς από το 2020 και εφεξής, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες δηλώνουν οι ίδιοι το ύψος των εισφορών που επιθυμούν, επιλέγοντας μεταξύ 6 υποχρεωτικών κατηγοριών, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Ήδη, άλλωστε, στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ αναρτήθηκε η σχετική εφαρμογή και το 1,5 εκατ. μη μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν έως 31 Ιανουαρίου το ύψος των εισφορών τους -διαμορφώνοντας έτσι και τις μελλοντικές τους συντάξεις- για το έτος 2021. Εάν δεν υποβάλουν αίτηση, θα ενταχθούν στην ασφαλιστική κατηγορία που βρίσκονται σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Φορέα σε συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επιδίδονται σε αγώνα δρόμου προκειμένου, εντός των επόμενων λίγων ημερών που απομένουν έως την εκπνοή του χρόνου, να επιστρέψουν σε χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το πιστωτικό υπόλοιπο που τους οφείλεται. Μάλιστα, δεν λείπουν και οι πρώτες αντιδράσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς η αρχική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας ήταν ότι τα ποσά θα επιστραφούν στις 15 Δεκεμβρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, από την περασμένη βδομάδα, ενέκρινε την αύξηση της κρατικής πίστωσης κατά 45 εκατ. ευρώ για την «τακτοποίηση εκκρεμοτήτων επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που προέκυψαν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019». Μάλιστα, η αύξηση των δαπανών επιφέρει επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για τον e-ΕΦΚΑ, στο κλείσιμο του 2020, με αποτέλεσμα ο υπερ-Φορέας να παρουσιάζει πλέον έλλειμμα ύψους 298,996 εκατ. ευρώ. Έτσι, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα χωρίς να συνυπολογιστούν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και διατηρώντας σταθερή την αρχική μεταβολή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του e-ΕΦΚΑ, περιορίζεται σε πλεόνασμα που μόλις αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, για τις επιστροφές, ο προϋπολογισμός του Φορέα έχει εγγράψει 105 εκατ. ευρώ (60 εκατ. αρχικά και επιπλέον 45 εκατ. ευρώ με την τελευταία τροποποίηση), τα οποία εκτιμάται ότι θα επιστραφούν σε όσους μη μισθωτούς έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στον ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί ότι από την τελευταία εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 προέκυψαν συνολικά 343.669 ασφαλισμένοι με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ. Το συνολικό ποσό εκτιμάται σε 208,3 εκατ. ευρώ, όμως υπήρχε χρονικό περιθώριο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, ώστε να δηλώσουν στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ αν επιθυμούν τον συμψηφισμό του πιστωτικού τους υπολοίπου με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Όσοι δήλωσαν επιθυμία συμψηφισμού, δεν θα λάβουν τώρα εφάπαξ το ποσό της επιστροφής, αλλά αυτό θα συμψηφίζεται με μελλοντικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ.

Συνολικά, η εκκαθάριση ανέδειξε ότι σε σύνολο 1.503.043 ασφαλισμένων, 359.000 δήλωσαν τον περασμένο χρόνο τις εισφορές που αντιστοιχούσε στο φορολογητέο εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν να περιμένουν τίποτα (ούτε χρεωστικό ούτε πιστωτικό υπόλοιπο). Ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα, δηλαδή 800.349 ασφαλισμένοι έχουν μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να το πληρώσουν σε 5 μηνιαίες δόσεις με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης την 31ή/3/2021 και βέβαια 343.669 ασφαλισμένοι με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ, που βρίσκονται στη λίστα των επιστροφών.

Πηγή: Euro2day.gr