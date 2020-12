Οικονομία

Απατεώνας “άδειασε” τραπεζικό λογαριασμό νεαρής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε να στήσει ηλεκτρονική παγίδα στην κοπέλα και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της.

Θύμα επιτήδειου, άγνωστου σε εκείνην άνδρα, έπεσε μια 18χρονη, στην Κέρκυρα.

Ο άγνωστος, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων εξαπάτησε την κοπέλα και δημιούργησε κωδικούς εισόδου στον τραπεζικό λογαριασμός της.

Κατάφερε να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση στον λογαριασμό της 18χρονης και να αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Η κίνηση έγινε αντιληπτή από την κοπέλα και καταγγέλθηκε αμέσως, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση από την τράπεζα και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικός πηγές, ο δράστης αποπειράθηκε ακόμη αρκετές φορές να αποσπάσει ποσά από τον ίδιο λογαριασμό.