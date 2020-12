Οικονομία

Click away: Νέο πρόστιμο σε επιχείρηση για παρατυπίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βροχή” από πρόστιμα στην Κρήτη σε καταστηματάρχες, αλλά και πολίτες

Ημέρα παραβάσεων ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα πρόστιμα, 177 συνολικά, που επέβαλε η Αστυνομία από τις 05.00 το πρωί της Πέμπτης, έως τις 05.00 σήμερα το πρωί.

Σε δύο επιχειρήσεις στο Ηράκλειο, μία αθλητικά ειδών και μία ειδών δώρου, επιβλήθηκαν χθες το μεσημέρι, πρόστιμα, καθώς στην πρώτη διαπιστώθηκε υπέρβαση ατόμων σε αναμονή έξω από το κατάστημα και στη δεύτερη δεν τηρούνταν το click away.

Για άσκοπες μετακινήσεις επιβλήθηκαν 117 πρόστιμα, εκ των οποίων 35 στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο, 63 στο Ηράκλειο, 11 στο Λασίθι και 4 επί του ΒΟΑΚ.

Για μη χρήση μάσκας επιβλήθηκαν 58 πρόστιμα, 27 στα Χανιά, 5 στο Ρέθυμνο, 25 στο Ηράκλειο και 1 στο Λασίθι.

Πηγή: ekriti.gr