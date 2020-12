Κοινωνία

Έρρικα Πρεζεράκου: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 7χρονης ανιψιάς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε η μικρή Αναστασία.

Μεγάλο είναι το κύμα αλληλεγγύης για την ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Τέξας και υποβάλλεται σε θεραπείες, καθώς αντιμετωπίζει μια επιθετική μορφή καρκίνου.

Η μικρή Αναστασία, με τη βοήθεια του κόσμου, κατάφερε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να πάει σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, με σκοπό να γίνει καλά.

Η Έρρικα Πρεζεράκου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram για την πορεία της θεραπείας της ανιψιάς της, η οποία έκανε εν τέλει την μαγνητική.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για την Αναστασία. Έκανε την μαγνητική και βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο όγκος έχει παραμείνει σταθερός αλλά αυτό δείχνει ότι η Αναστασία ανταποκρίνεται στην θεραπεία, οπότε συνεχίζουμε την μάχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε η Έρρικα Πρεζεράκου στα Instagram Stories της.