Κορονοϊός: “Πράσινη” η Ελλάδα στο νέο χάρτη θετικότητας στην Ευρώπη (εικόνες)

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την Ελλάδα που φτάνουν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Με πράσινο χρωματίστηκε η Ελλάδα στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ( ECDC), αφού ο δείκτης θετικότητας των τεστ covid-19, έπεσε κάτω από το 4%, δηλαδή το ποσοστό θετικών κρουσμάτων είναι χαμηλότερο από 25 περιπτώσεις ανά 100 000 πληθυσμού.

Οι χάρτες του ECDC βασίζονται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης.

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα για την πτωτική πορεία της επιδημίας είχε τονιστεί και κατά την τελευταία ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας.

Οι επιστήμονες τονίζουν, όμως, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούμε με αυστηρότητα τα μέτρα προστασίας, αφού «η πτωτική πορεία της νοσηρότητας έχει σίγουρα πολύ μικρότερο ρυθμό απ' ό,τι η ανοδική, δείχνοντας ότι η επιδημία μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια αποκλιμακώνεται αργά και δύσκολα».