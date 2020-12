Κοινωνία

Χριστούγεννα: Κλείνουν σταθμοί του μετρό με εντολή της αστυνομίας

Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν σήμερα και για πόσες ώρες.

Με εντολή της αστυνομίας θα κλείσουν από τις 17.00 έως τις 21.00 οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ακρόπολη, Μοναστηράκι και Θησείο στις γραμμές 1,2 και 3.

Το ίδιο διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια του Τραμ στο τμήμα από τη στάση Καλλιρόης έως το Σύνταγμα.