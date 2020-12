Πολιτισμός

“Αποστολή”: η αγάπη πάντα νικάει (βίντεο)

Κοινωνικό μήνυμά του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Αρχιεπισκοπής, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Αϊβάζη, με έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας.

Μπορεί να χάσαμε προσωρινά τις αγκαλιές με τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, τις δουλειές μας όμως εξακολουθούμε να τηρούμε τα μέτρα γιατί αγαπάμε το συνάνθρωπό μας.

Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η αγάπη πάντοτε νικά.

Ο Φιλανθρωπικος Οργανισμος «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το νέο μήνυμα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Αϊβάζη, υπενθυμίζει ότι φοράμε μάσκα κι ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών γιατί σεβόμαστε κι αγαπάμε τους διπλανούς μας.

Επίσης υπενθυμίζει ότι η ΑΓΑΠΗ πάντα είναι ο νικητής!