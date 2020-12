Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εμβολισμό και στις θεραπείες

Τι αναφέρει ο ποντίφικας στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του.

Ο πάπας Φραγκίσκος θέλησε να αναφερθεί στη δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού, κατά το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του και την ευλογία του Urbi et orbi, προς την πόλη της Ρώμης και τον κόσμο.

Αυτή την φορά, για λόγους που συνδέονται με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ο ποντίφικας δεν διάβασε το μήνυμά του από το παράθυρο του Αγίου Πέτρου, αλλά παρέμεινε σε εσωτερική αίθουσα του Αποστολικού Μεγάρου του Βατικανού.

Πιο αναλυτικά, ο πάπας Φραγκίσκος, μεταξύ των άλλων, τόνισε:

«Το βρέφος της Βηθλεέμ να μας βοηθήσει να είμαστε ανοικτοί, γενναιόδωροι και αλληλέγγυοι, ιδίως προς τους πιο αδύναμους, προς όσους ασθενούν και όσους, την εποχή αυτή, έμειναν χωρίς δουλειά ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Αλλά και με τις γυναίκες που όλους αυτούς τους μήνες υποχρεωτικού περιορισμού, υπέστησαν ενδοοικογενειακή βία».

Ο Αργεντινός πάπας, στη συνέχεια, ευχήθηκε «ο υιός του Κυρίου να εμπνεύσει όσους κατέχουν θέσεις πολιτικής και κυβερνητικής ευθύνης, προς την κατεύθυνση μιας νέας διεθνούς συνεργασίας, αρχίζοντας από τον υγειονομικό τομέα, ώστε να υπάρξει εγγύηση ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στους εμβολιασμούς και στις θεραπείες».

«Μπροστά σε μια πρόκληση που δεν γνωρίζει σύνορα, δεν μπορούμε να υψώνουμε τείχη. Είμαστε όλοι επιβάτες, μέσα στο ίδιο σκάφος. Κάθε άνθρωπος είναι αδελφός μου, σε κάθε άνθρωπο βλέπω να αντικατοπτρίζεται το πρόσωπο του Θεού, και σε όσους υποφέρουν ανακαλύπτω τον Κύριο που ζητά την βοήθειά μου. Στον ασθενή, στον φτωχό, στον άνεργο, στον περιθωριοποιημένο, στον μετανάστη και στον πρόσφυγα», υπογράμμισε, επίσης, ο πάπας Φραγκίσκος.