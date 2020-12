Κόσμος

Ελπιδοφόρος: συνέντευξη Τύπου με ερωτήσεις από… παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ξεχωριστή εξομολόγηση, με προσωπικές ερωτήσεις για την ζωή και τις συνήθειες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής.

Του Λευτέρη Πράσινου

Μία ασυνήθιστη συνέντευξη έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με τις ερωτήσεις να γίονονται απο παιδιά της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου, στη Νέα Υόρκη, η οποία υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.





Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, φορώντας τη μάσκα του, μοιράστηκε με τα παιδιά «μυστικά» της καθημερινότητάς του.





Ακόμη, τους περιέγραψε πως περνούσε εκείνος τα Χριστούγεννα ως παιδί.