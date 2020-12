Κοινωνία

Χριστούγεννα: Θεία λειτουργία με μέτρα και αποστάσεις (βίντεο)

Τηρώντας τους περιορισμούς, ιερείς και πιστοί παρακολούθησαν την χριστουγεννιάτικη λειτουργία στους ναούς όλης της χώρας.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό Αθηνών, όπου τηρήθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

«Η γέννηση του Χριστού είναι η όντως φιλανθρωπία. Ας γίνουμε φέτος, με τρόπο πιο θυσιαστικό από άλλοτε, φορείς της αγάπης που πηγάζει από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ. Αυτή η αγάπη διεκδικεί όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους αληθινά και ευλογημένα Χριστούγεννα!» αναφέρει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος, το οποίο αναγνώστηκε σήμερα σε όλους τους ναούς της Αθήνας και στη Μητρόπολη Αθηνών από τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτη Βαρνάβα Θεοχάρη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα.