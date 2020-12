Κοινωνία

Αστυνομικές έφοδοι σε σπίτια και συλλήψεις για ρεβεγιόν

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών και όπλα, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Έφοδο παρουσία εισαγγελέα σε σπίτι στη Kεφαλονιά έκαναν οι αστυνομικοί τη νύχτα καθώς είχαν πληροφορίες ότι γινόταν πάρτι.

Είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί ότι σε ένα σπίτι γινόταν πάρτι στο οποίο συμμετείχαν 35 άτομα. Πήγαν με εισαγγελέα και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη που παραπέμπεται να δικαστεί στο αυτόφωρο. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.



Μέσα ήταν 6 άτομα στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ. Ενώ βρήκαν 3,7 γραμμάρια κάνναβης δύο κυνηγετικά και ένα πολεμικό όπλο.

Έλεγχος έγινε και σε ένα σπίτι στη Λευκάδα όπου συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και βεβαιώθηκα πρόστιμα 300 ευρώ στους πέντε παρευρισκόμενους.

Στη Ζάκυνθο συνελήφθησαν εννέα άτομα σε ένα καλύβι, το οποίο είχαν μετατρέψει σε «λέσχη» και έπαιζαν το τυχερό παιχνίδι «Θανάση». Και σαν να μην έφτανε αυτό, βρέθηκαν στο χώρο τρία μασούρια αμμωνιοδυναμίτιδας και 105 μέτρα φυτίλι, ενώ σε όχημα ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα με τέσσερα φυσίγγια.

Στην Εύβοια , επιβλήθηκε 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιώτη για συνάθροιση άνω των 9 ατόμων στην οικία του και πρόστιμα 300 ευρώ στους συμμετέχοντες.

Χθες, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 84.558 έλεγχοι, από τους οποίους οι 12.524 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 2.241 παραβάσεις και επτά συλλήψεις.

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν:

Oι 1.804 αφορούσαν περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ. Οι 539 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Αττική και 207 στην Θεσσαλονίκη. Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 56.744 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι 416 αφορούσαν σε μη χρήση μάσκας και άλλες συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 394 πρόστιμα 300 ευρώ και 22 των 150 ευρώ. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 22.325 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 21.083 διοικητικά πρόστιμα των (300) ευρώ και (1.242) των (150) ευρώ.

19 παραβάσεις και 7 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, υποχρέωση παρουσίαση πελατών μόνο με ραντεβού- clickaway κ.ά.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων.

Στην Αττική, επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα:

5.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε μεζεδοπωλείο,

5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα σε ιδιοκτήτη και προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος με είδη ρουχισμού,

5.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα σε ιδιοκτήτη και σε υπεύθυνο καταστήματος ψιλικών και

5.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε μεζεδοπωλείο.

Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 σε ιδιώτη για παραβίαση καραντίνας.

Τέλος, βεβαιώθηκαν δύο παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη, ενώ από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 20 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.