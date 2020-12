Πολιτική

Χριστούγεννα: Ο Μητσοτάκης μοίρασε φαγητό και δώρα (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην διανομή γεύματος και δώρων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Στην ταβέρνα «Ο Κρητικός» στην Αμφιάλη βρέθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ιδιοκτήτη, ο οποίος σε "μόνιμη βάση" ετοιμάζει και διανέμει φαγητό σε ευάλωτους συμπολίτες μας, ο Πρωθυπουργός μοίρασε φαγητό, δώρα και παιχνίδια σε κόσμο που έχει ανάγκη.

Μάλιστα, τον πρωθυπουργό συνόδευε η κόρη του Δάφνη, με την οποία χθες άκουσαν μαζί τα κάλαντα στο Μαξίμου και αργότερα μετέβησαν σε βιβιλιοπωλείο για να αγοράσουν βιβλία.

«Χρόνια Πολλά! Σήμερα μεσημέρι Χριστουγέννων μας επισκεφθηκε ο Πρωθυπουργος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηρθε, έκατσε μαζί μας, μιλήσαμε, μοιρασαμε φαγητό δώρα και παιχνίδια στον κόσμο που έχει ανάγκη!! Τον ευχαριστούμε πολύ!! Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε! Χρόνια Πολλά!!», έγραψε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας στην ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με πλήθος φωτογραφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο εστιατόριο μοίρασε μερίδες φαγητού σε ανθρώπους από το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα και το Πέραμα που έχουν ανάγκη, στο lockdown την άνοιξη και το ίδιο κάνει και στην καραντίνα που βρισκόμαστε τώρα.

Ξεκίνησε με 50 μερίδες φαγητού την ημέρα οι οποίες σταδιακά αυξήθηκαν και σήμερα έφτασαν τις 700.