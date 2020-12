Κοινωνία

Χριστούγεννα: Πρόστιμα σε πιστούς χωρίς μάσκα

Οι παραβάτες πιστοί βρίσκονταν τόσο εντός, όσο και εκτός του ναού.

(εικόνα αρχείου)

Διοικητικά πρόστιμά ύψους τριακοσίων ευρώ επιβλήθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων σε τρεις πιστούς.

Οι πιστοί βρίσκονταν σε Ιερό Ναό του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη και δεν φορούσαν μάσκα, όπως ορίζεται από τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα άτομο βρισκόταν εντός του ναού, ενώ τα άλλα δύο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.