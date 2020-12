Κοινωνία

Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο στην θάλασσα (εικόνες)

Αγωνιώδης προσπάθεια για την διάσωση του άνδρα. Μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο σκύλος του.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, στον Θερμαϊκό «βούλιαξε» αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός και ο σκύλος τους.

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν τη μια το μεσημέρι, περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό, του οποίου το όχημα έπεσε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στα νερά στην παλιά σκάλα των Νέων Επιβατών.

Σαν κασκαντέρ… ο οδηγός κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί από το όχημά του, μέσω του παράθυρου του οδηγού.

Το περιστατικό και τις φωτογραφίες δημοσίευσε χρήστης του Facebook και μέλος στην ομάδα «Θερμαϊκού Δρώμενα».

